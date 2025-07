So wird das letzte Konzert von Black Sabbath

Am 5. Juli steigt in Birmingham das allerletzte Konzert von Black Sabbath und damit der Abschied von Ozzy Osbourne von der großen Bühne. Was Fans beim finalen Auftritt der Metal-Legenden erwartet - und wie jeder dabei sein kann.

(mia/spot) | 05. Juli 2025 - 14:13 Uhr

Ozzy Osbourne verabschiedet sich am 5. Juli vom Rampenlicht. © imago/Gonzales Photo / Gonzales Photo/Jarle H. Moe

Es ist das Ende einer Ära: Am Samstag, 5. Juli 2025, werden Black Sabbath im Villa Park Stadium in Birmingham zum allerletzten Mal gemeinsam auf der Bühne stehen. Das "Back To The Beginning"-Konzert markiert den endgültigen Abschied der Heavy-Metal-Pioniere nach 57 Jahren Bandgeschichte. verriet Frontmann Ozzy Osbourne (76) kürzlich, dass diesmal wirklich Schluss ist. "Nach dieser Show gehe ich nach Hause, schließe die Tür und werde auf die großartige Karriere zurückblicken, die ich hatte. Aber ich bin fertig, fertig, fertig! Man muss wissen, wann man aufhören sollte", erklärt der Prince of Darkness mit ungewohnter Entschlossenheit. Das Konzert in der Heimatstadt der Band wird gleichzeitig Osbournes letzter Bühnenauftritt überhaupt sein. Kultur Royal

Heimkehr nach Birmingham Die Wahl des Veranstaltungsortes ist kein Zufall. Birmingham gilt als Geburtsort des Heavy Metal, hier formierte sich 1968 die Band zunächst als "Earth". Alle vier Gründungsmitglieder - Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler und Bill Ward - wuchsen nur wenige Straßen voneinander entfernt auf, nur einen Steinwurf vom Villa Park Stadium entfernt. Ein emotionales Wiedersehen Besonders bedeutsam ist die Rückkehr von Schlagzeuger Bill Ward, der bei der letzten Abschiedstournee "The End" 2017 nicht dabei war. "Es ist sehr wichtig, dass Bill Teil dieser Show ist. Meine Karriere begann mit Bill, und ich würde wirklich gerne mit Bill an meiner Seite enden", betont Osbourne die Bedeutung der Originalbesetzung. Spektakuläres Staraufgebot Das ganztägige Event wird zu einem wahren Festival der Superlative. Neben Black Sabbath treten Metallica, Guns N' Roses, Slayer, Anthrax, Pantera, Tool, Gojira und Halestorm auf. Auch Mitglieder von Smashing Pumpkins, Faith No More, Red Hot Chili Peppers und Limp Bizkit werden erwartet. Osbourne selbst wird zunächst ein Solo-Set spielen, bevor er sich mit seinen Bandkollegen für den finalen Black Sabbath-Auftritt zusammentut. Vor diesem letzten Auftritt hat sogar Osbourne Respekt: "Selbst wenn es ein normaler Gig wäre, wäre ich ein nervliches Wrack", gesteht der 76-Jährige mit einem Augenzwinkern und fügt hinzu: "Wir werden wahrscheinlich nach zwei Songs umfallen!" Körperliche Herausforderungen Die körperlichen Herausforderungen sind für Osbourne mittlerweile immens. 2019 wurde bei ihm Parkinson diagnostiziert, nachdem er zu Hause gestürzt war. Dies verschlimmerte Nackenverletzungen aus einem Quad-Unfall von 2003 und führte zu mehreren Operationen. "Ich werde euch nicht mit meinen körperlichen Problemen langweilen. Sagen wir einfach: Es ist verdammt viel!", fasst er seine Situation zusammen. Diese gesundheitlichen Probleme zwangen ihn 2023 dazu, seine Tournee-Karriere zu beenden. Für den guten Zweck Sein Comeback für diesen einen, letzten Abend wird auch anderen Menschen in schweren gesundheitlichen Situationen zugutekommen: Alle Gewinne des Konzerts gehen zu gleichen Teilen an drei Organisationen, Cure Parkinson's, Birmingham Children's Hospital und Acorn Children's Hospice. Verzögerter Livestream für alle Das Konzert ist bereits ausverkauft, wird aber als Livestream - mit zweistündiger Verzögerung - übertragen und anschließend 48 Stunden lang on-demand verfügbar sein. Streamingtickets gibt es auf für 26,99 Euro. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de