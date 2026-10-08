Gute Nachricht für die Musikstadt München: Simon Rattle will noch länger Chefdirigent des BR-Symphonieorchesters bleiben. Und das begründet er mit einer wahren Liebeserklärung.

Star-Dirigent Sir Simon Rattle bleibt München noch länger erhalten. Der Brite hat seinen Vertrag als Chefdirigent des Symphonieorchesters und des Chors des Bayerischen Rundfunks um fünf Jahre bis 2033 verlängert, wie der Sender mitteilte. "Für mich ist es klar: Ich liebe diese Musikerinnen und Musiker, diese Sängerinnen und Sänger, und ich war noch nie glücklicher", sagte der 71-Jährige nach BR-Angaben.

Der mehrfach ausgezeichnete Rattle ist seit 2023 Chefdirigent des international renommierten Münchner Orchesters. "Er prägt unser Symphonieorchester und unseren Chor mit künstlerischer Strahlkraft, Leidenschaft und unermüdlichem Entdeckergeist", sagte Intendantin Katja Wildermuth. "Zugleich setzt er sich mit großem Engagement dafür ein, insbesondere junge Menschen für Musik zu begeistern und ihnen dadurch kulturelle Teilhabe zu ermöglichen."

Bis mindestens 2033 soll die Zusammenarbeit weitergehen. (Archivbild) © Peter Kneffel/dpa

Rattle selbst betonte: "Ich kann die kommenden Jahre kaum erwarten und sehe ihnen mit Freude entgegen."