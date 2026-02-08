Simon Rattle schärft Hans Werner Henze nach

Das Oratorium „Das Floß der Medusa“ und eine Uraufführung von Olga Neuwirth bei der musica viva in der Isarphilharmonie

Bekannt ist dieses Oratorium wegen der Widmung an Che Guevara und der geplatzten Hamburger Uraufführung im Dezember 1968. Damals weigerte sich der Chor, vor einer roten Fahne zu singen, die linke Studenten auf dem Podium angebracht hatten. Die Polizei räumte den Saal, dabei flog der auf Deeskalation bedachte Textdichter Ernst Schnabel durch eine Glastür und verbrachte die Nacht im Gewahrsam.

Dass Hans Werner Henzes „Floß der Medusa“ eher selten gesungen wird, hat vor allem mit dem XXL-Format dieses Oratoriums zu tun, das es mit dem gleichnamigen, fünf mal sieben Meter große Riesengemälde von Théodore Géricault im Louvre aufzunehmen trachtet. Auf der Empore der Isarphilharmonie hatten sich die Chöre des Bayerischen und des Westdeutschen Rundfunks versammelt, vor dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks nahmen noch die Tölzer Knaben Platz, um die klassenkämpferische Geschichte einer Schiffskatastrophe zu erzählen, bei der die besseren Kreise den Pöbel auf einem Floß seinem Schicksal überließ.

Henzes farbige, eklektische und stilistisch vielfältige Musik spielt auf Bachs Passionen an, die Form mit einem Erzähler auf Strawinskys „Oedipus Rex“. Der hoch engagiert und emphatisch singende Bariton Georg Nigl steuerte in der Hauptpartie außerdem noch „Wozzeck“-Assoziationen bei. Die kurzfristig eingesprungene Kathrin Zukowski sang von der Chorempore sicher und sirenenhaft sinnlich die Rolle des Todes. Selbst die in einem großen Saal unvermeidliche Verstärkung des Erzählers Michael Rotschopf wirkte nicht künstlich (Klangregie: Norbert Ommer).

Noch immer lässt das Establishment Menschen im Meer ertrinken

Aus dem Abstand von 58 Jahren seit der Entstehung mag man die bisweilen fehlenden Kontraste der Musik bemerken, die im Verhältnis zum Stoff heute unangemessen gediegen und repräsentativ wirkt. Aber auch heute lässt die Erste Welt Menschen aus Dritten auf hoher See ertrinken, und auch deshalb holte Nigls anklagende Ausdruckswucht die historisch gewordene Partitur in die Gegenwart zurück. Simon Rattle verstand es außerdem, den Klang des Riesenensembles breit aufzufächern und die lauten Stellen transparent zu halten (Choreinstudierung: Peter Dijkstra, Max Hanft, Paul Krämer, Alexander Lüken).

Hans Werner Henzes „Floß der Medusa“ in der Isarphilharmonie. © Astrid Ackermann/BR

Eindringlich und zugleich nicht recht zum gediegen-humanistischen Charakter des Oratoriums passend bleibt auch der instrumentale Schluss. Er deutet die Rettung der letzten Überlebenden des Schiffs als eine sehr ambivalente Mischung aus Erschöpfung, Erlösung und revolutionärem Aufbegehren. Mindestens so berühmt wie der Skandal der Uraufführung ist der getrommelte Protestrhythmus „Ho-Ho-Ho-Chi-Minh“, der dem späten Henze so peinlich war, dass er ihn in anlässlich einer Überarbeitung hinter einem Bläservorhang verschwinden ließ.

In der Isarphilharmonie wurde dieser Rhythmus vom Chor hörbar mitgeflüstert, was so nicht in den Noten steht. Auf Nachfrage war erfahren: Rattle wollte auf diese Weise den rebellischen Geist dieses Werks in einer Zeit drohender Freiheitsverluste und der Cancel Culture wiederherstellen.

Über solche Eingriffe kann man lange streiten, über die linke Sympathie mit Nordvietnam ebenfalls, das - nach dem Sieg - Flüchtlinge ebenfalls auf hoher See ertrinken ließ, was man aber 1968 noch nicht wissen konnte. Andererseits ist die Pflicht eines Interpreten, ein historisch gewordenes Werk mit Appellcharakter so aufzuführen, dass es ein provozierender Denkanstoß bleibt - einschließlich aller Widersprüche, die es in seiner Wirkungsgeschichte mitschleppt.

Simon Rattle mit Jörg Widmann und Olga Neuwirth. © Astrid Ackermann/BR

Eine Klarinettenrhapsodie von Jörg Widmann

Die Uraufführung vor der Pause hatte es im Schatten von Henzes Riesenwerk nicht ganz einfach. Aber Olga Neuwirths „Zones of Blue“ ist so perfekt in Jörg Widmanns Klarinette hineinkomponiert, dass dieses Stück gleichsam natürlich aus ihr herausströmt. Es beginnt fast unhörbar mit Atemgeräuschen und steigert sich in einen mehrfach wiederholten Ausbruch, der zwischen Jazz, Klezmer und einer orientalischen Schlangenbeschwörung oszilliert. Dass das 20-minütige Werk bisweilen wie eine Collage wirkt, taugt nicht zum Gegenargument: Es ist der Stil der Komponistin. Die Klarinettisten werden ihr für ihre Mühe dankbar sein, denn das nicht allzu große Repertoire für dieses Instrument und Orchester ist nun um ein effektvolles Stück reicher.

Der Tölzer Knabenchor in der Aufführung von Henzes "Floß der Medusa". © Astrid Ackermann/BR

Eine andere Revolution wird dagegen dementiert: In der Einführung vor der Aufführung am Freitag wurde behauptet, mittlerweile würden auch Mädchen im Tölzer Knabenchor mitsingen. Der Augenschein einiger Frisuren schien das zu bestätigen. Aber der Chor widerspricht auf Social Media: Die Tölzer sind weiter ein reiner Knabenchor. „Grundsätzlich wären wir einem Mädchenchor gegenüber sehr aufgeschlossen - es fehlen uns dafür jedoch die finanziellen Mittel“, heißt es in einem Posting auf Facebook.