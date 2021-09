Sieben weitere Acts für das Wacken Open Air 2022 bestätigt

Im kommenden Jahr soll es endlich wieder stattfinden, das berühmte Wacken Open Air. Das ohnehin schon brachiale Line-up wächst nun um sieben weitere Bands an.

Nach zwei der Corona-Pandemie zum Opfer gefallenen Ausgaben wird 2022 das berühmte Wacken Open Air wieder stattfinden. Für das bereits ausverkaufte Headbang-Event vom 4. bis 6. August kommenden Jahres . Mit dabei sind zum ersten Mal seit zwei Jahrzehnten wieder Mercyful Fate aus Dänemark. Und auch die beiden deutschen Bands Kissin' Dynamite und Hämatom werden 2022 das beschauliche Wacken in Schleswig-Holstein rocken.

Die weiteren neu angekündigten Acts sind Nothgard, Moonspell, Wind Rose und Einherjer. Zu den namhaften Headlinern zählt im kommenden Jahr unter anderem Rammstein-Sänger Till Lindemann (58). Ursprünglich war ein Auftritt des Sängers für den "Wacken Wednesday 2021" geplant. 2022 wird Lindemann dafür an einem der Festivaltage Anfang August sein Wacken-Debüt geben.

Das Who's Who der harten Gangart

Zuvor waren bereits weitere Bands bestätigt worden. So werden im Sommer 2022 beispielsweise auch Judas Priest, In Extremo, Slipknot, Limp Bizkit, Rose Tattoo, Lacuna Coil, Gwar und As I Lay Dying beim Wacken Open Air auftreten.