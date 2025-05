Shawn Mendes verkündet zusätzliche Europa-Shows - auch in Deutschland

Shawn Mendes spielt diesen Sommer neben mehreren Festivals auch eigene Konzerte in Europa. Jetzt hat er die Termine verkündet. Unter anderem macht der Sänger Halt in Köln.

Superstar Shawn Mendes (26) kommt noch diesen Sommer nach Europa - und zwar nicht nur für die bereits angekündigten Festival-Auftritte. Am Donnerstag hat der Sänger , dass er ab August im Rahmen seiner "On The Road Again"-Tour mehrere weitere Shows in Europa spielt - auch in Deutschland.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Shawn Mendes kommt auch nach Köln

Am 2. August geht es mit einem Auftritt auf dem von Dua Lipa (28) organisierten Sunny Hill Festival in Pristina in Kosovo los. Nach Stationen in Polen, Ungarn und Dänemark spielt Mendes am 12. August eine Show in der Lanxess Arena in Köln. Anschließend geht es nach St. Pölten. London, Amsterdam, Zürich, Madrid und Lissabon, bevor der Sänger seine Europareise am 31. August mit einem Auftritt beim Superbloom Festival in München abschließt.

Kultur Royal

Jeden Donnerstagmorgen das Neueste aus der Münchner Kulturszene. E-Mail eingeben und den Kultur-ROYAL-Newsletter abonnieren! Jetzt Anmelden

In München stand Shawn Mendes bereits vergangenen Sommer auf der Bühne - als Überraschungsgast von Coldplay in deren Show im Olympiastadion.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Ende September geht die Tournee nach Nordamerika, wo unter anderem Toronto, New York und Chicago auf dem Programm stehen, bevor sie im legendären Hollywood Bowl in Los Angeles endet. In Europa wird Shawn Mendes von den Künstlerinnen MARO und Lubiana supportet.

Presale startet am 4. Juni

Tickets sind laut Pressemitteilung ab 4. Juni um 10 Uhr Ortszeit im Presale erhältlich. Dafür müssen sich Fans . Am 6. Juni um 10 Uhr beginnt der öffentliche Verkauf. Zudem bietet Spotify am 5. Juni um 10 Uhr einen Vorverkauf für Fans.