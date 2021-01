Shakira verkauft ihre Songrechte

Es werden immer mehr: Nach Neil Young, Bob Dylan und vielen mehr hat auch Shakira die Rechte an ihren Songs verkauft. In ihrem Fall gingen 100 Prozent an den Investmentfonds Hipgnosis Songs Fund.

13. Januar 2021 - 16:13 Uhr | (mia/spot)

Shakira 2011 in Cannes. © Frederic Legrand - COMEO

Shakira (43, ) hat die Rechte an ihren Songs verkauft: Hundert Prozent der Musikverlagsrechte ihres gesamten Katalogs mit 145 Titeln sind an das Unternehmen Hipgnosis Songs Fund Limited gegangen. Das teilte das Unternehmen . Über den Preis des kompletten musikalischen Werks der Kolumbianerin ist nichts bekannt.

Die Musikerin ist mit diesem großen Schritt nicht alleine. Erst vor wenigen Tagen gab der britische Investmentfonds bekannt, dass es einen 50-Prozent-Anteil an den Musikverlagsrechten von Neil Young (75, ) gekauft habe. Damit gehen die Hälfte der weltweiten Urheberrechte und der Zinsen aus dem erzielten Einkommen an Hipgnosis Songs Fund. Das Geschäft mit Musikrechten scheint derzeit zu boomen: Zuvor hatte bereits Bob Dylan (79, ) seine Rechte an Universal Music verkauft, Stevie Nicks (72) einen 80-Prozent-Anteil ihrer Musik an die Firma Primary Wave und Nicks Fleetwood-Mac-Kollege Lindsey Buckingham (71) hat dem Hipgnosis Songs Fund mittlerweile hundert Prozent seiner Musik vermacht.