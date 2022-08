Schlagersänger Andreas Martin verschiebt sein Comeback

Andreas Martin kehrt im Herbst nicht auf die Schlagerbühne zurück. Der Sänger hat seine Teilnahme an einer Konzertreihe aus gesundheitlichen Gründen abgesagt.

Das Comeback des Schlagersängers Andreas Martin (69) ist vorerst vom Tisch. , wird er im Herbst nicht an der geplanten "Die große Schlager-Hitparade XXL"-Tour teilnehmen. Aus gesundheitlichen Gründen könne Martin seine Auftritte nicht wie erhofft wahrnehmen. "Ich bin noch nicht stark genug", wird der Sänger zitiert.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Seinen Platz in der Konzertreihe mit Bernhard Brink (70) und anderen Schlagergrößen werden sein Sohn Alexander und sein enger Freund Charly Brunner übernehmen. Sie werden die beliebtesten Hits von Martin wie "Ich fang dir den Mond" oder "Im Himmel ist der Teufel los" für die Fans performen. 2023 möchte der Sänger dann aber wieder selbst mit seinen Klassikern auf der Bühne stehen, kündigte er an.

Kultur Royal

Jeden Donnerstagmorgen das Neueste aus der Münchner Kulturszene. E-Mail eingeben und den Kultur-ROYAL-Newsletter abonnieren! Anmelden www.CleverReach.de

Andreas Martin musste 2017 den Tod seiner Frau Juliane verkraften

Andreas Martin musste im Jahr 2017 einen schweren Schicksalsschlag verkraften. Seine Ehefrau Juliane verschwand im Juni spurlos. Im November des gleichen Jahres wurde ihre Leiche in einem Waldstück bei Neunkirchen-Seelscheid gefunden. Daraufhin zog sich der Sänger zunächst komplett aus der Öffentlichkeit zurück. 2019 veröffentlichte er gemeinsam mit seinem Sohn Alexander die Single "Wir fangen von vorne an" und gab im Dezember sein endgültiges Ende als Sänger bekannt. Im Mai 2022 folgte dann die Rolle rückwärts: Er kündigte das nun verschobene Comeback an.

Andreas Martin wurde Anfang der 80er-Jahre mit seinem Lied "Amore Mio" bekannt. Sein größter Erfolg war jedoch der Song "Du bist alles (Maria, Maria)" im Jahr 1987. Der gebürtige Berliner gilt als Entdecker von Wolfgang Petry (70) und komponierte neben seiner Solokarriere zahlreiche Lieder für Schlagerstars wie Juliane Werding (66), Nino de Angelo (58) oder Roger Whittaker (86).