Sarah Connors Frühjahrstournee 2021 wird verschoben

Die Corona-Pandemie macht Sarah Connor einmal mehr einen Strich durch die Rechnung. Ihre "HERZ KRAFT WERKE"-Frühjahrstournee 2021 wird verschoben.

Die Frühjahrstournee von Sarah Connor (40) im kommenden Jahr ist geplatzt. , sei eine "detaillierte langfristige Planung" des Musikevents aufgrund der Corona-Pandemie nicht möglich. "Schweren Herzens" müssen die Frühjahrskonzerte der "HERZ KRAFT WERKE"-Tour der -Interpretin verschoben werden - und zwar ins Jahr 2022. Die bislang gekauften Tickets behalten für den jeweiligen Ersatztermin ihre Gültigkeit.

Zwei neue Spielstätten

Die Konzerte sollen nun im Frühjahr 2022 stattfinden. Fans in Leipzig und Wien haben Glück: Im Rahmen des neuen Tourneeplans wird Connor auch in diesen Städten haltmachen. Laut Plan gibt sie zwischen dem 25. März und 7. April 2022 insgesamt elf Konzerte in Deutschland und Österreich. Im Sommer 2021 soll sie im Rahmen der "HERZ KRAFT WERKE"-Sommertour 40 Open-Airs spielen.