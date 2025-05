Sarah Connor gelingt fünfter Nummer-eins-Erfolg in den Albumcharts

Großer Erfolg für Sarah Connor: Ihr neues Album "Freigeistin" ist direkt auf Platz eins der Charts eingestiegen - es ist ihr fünftes Album auf der Spitzenposition.

Sarah Connor (44) beweist einmal mehr, dass sie auch mehr als 20 Jahre nach ihrem Durchbruch zu den größten Popstars Deutschlands gehört: Ihr neues Album "Freigeistin" ist direkt auf Platz eins der von GfK Entertainment ermittelten Offiziellen Deutschen Album-Charts eingestiegen. Damit sicherte sich die Sängerin, die bereits seit mehr als 950 Wochen in den Hitlisten vertreten ist, ihr fünftes Nummer-eins-Album. Erstmals gelang ihr das genau vor 20 Jahren mit ihrem Album "Naughty but Nice".

Auf den weiteren Rängen folgen die Südtiroler Punkband Unantastbar mit "Für immer wir" auf Platz zwei, Billie Eilish steigt mit "Hit Me Hard And Soft" vom neunten auf den dritten Platz und Rapper Asche sichert sich mit "Barcodes II" den fünften Platz. Die Vorwochensieger Linkin Park halten sich mit "From Zero" auf Rang sechs weiter wacker.

Deutscher ESC-Beitrag hält sich weiter in den Top 10

Auch in den Single-Charts bleibt es turbulent: Abor & Tynna halten mit "Baller", dem deutschen ESC-Beitrag, Platz zehn. Unter den weiteren Eurovision-Acts behaupten sich unter anderem Tommy Cash mit "Espresso Macchiato" (Platz 14), JJ mit "Wasted Love" (Platz 41) und Kyle Alessandro mit "Lighter" auf Platz 98.

Die Spitzenposition in den Single-Charts bleibt unverändert: Pashanim & Ceren dominieren weiterhin mit "Shabab(e)s im VIP". Dahinter platzieren sich Alex Warren mit "Ordinary" auf dem zweiten Platz, Apache 207 sichert sich mit Platz drei für "Morgen" den höchsten Neueinstieg.