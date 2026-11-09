Sänger erkrankt: Placebo-Konzert in München kurzfristig abgesagt

Montagabend hätte Placebo in der Olympiahalle spielen sollen, das Konzert musste nun wenige Stunden vor Beginn abgesagt werden.

PlacPlacebo-Sänger Brian Molko leidet unter einer akuten Kehlkopfentzündung, daher muss das Konzert in der Münchner Olympiahalle kurzfristig abgesagt werden.

Placebo-Fans müssen jetzt sehr stark sein. Wenige Stunden bevor die britische Alternative-Rock-Band in der Münchner Olympiahalle auftreten wollte, musste das Konzert am Montagabend abgesagt werden. Grund: Sänger Brian Molko leidet an einer akuten Kehlkopfentzündung.

Molko und Gitarrist Stefan Olsdal haben sich auf Instagram in einer gemeinsamen Erklärung an ihre Fans gewandt. Laut der Mitteilung wies Molko schon seit mehreren Tagen starke Grippesymptome auf. Da er die Fans nicht enttäuschen wollte, habe er die Konzerte dennoch gespielt.

Sänger Molko mit akuter Laryngitis: Münchner Placebo-Konzert abgesagt

Am Sonntag wurden die Symptome schlimmer, so dass nachts sogar ein Arzt konsultiert werden musste. Der stellte beim Placebo-Sänger eine akute Laryngitis fest. Auf ärztlichen Rat muss sich Molko nun ausruhen. Neben dem Gig in München fällt auch das Konzert in Wien am Dienstag aus.

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"Es tut uns so leid, dass wir so kurzfristig verschieben müssen. Wir verstehen vollkommen, wie enttäuscht alle sein werden, die Tickets gekauft haben. Wir werden alles tun, um diese Konzerte so bald wie möglich nachzuholen. Vielen Dank für euer Verständnis", heißt es in dem Statement der Band.

Fans sollen die bereits gekauften Karten aufbewahren. Laut Band werden Ticketinhaber direkt informiert, sobald neue Termine oder Rückerstattungen feststehen. Nachholtermine gibt es bislang nicht.