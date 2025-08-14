Sabrina Carpenter reagiert auf Album-News von Taylor Swift

Sie ist auf dem Titeltrack von Taylor Swifts neuem Album "Life of a Showgirl" zu hören: Sabrina Carpenter lebt gerade ihren größten Traum - und flippt auf Instagram völlig aus.

Sabrina Carpenter trat gemeinsam mit Taylor Swift 2024 bei einem Konzert der Eras Tour in New Orleans auf.

Für Sabrina Carpenter (26) geht ein riesengroßer Traum in Erfüllung: Die Sängerin ist die einzige bisher genannte Gastkünstlerin auf Taylor Swifts (35) neu angekündigtem Album "The Life of a Showgirl". Carpenter kann ihre Freude kaum zurückhalten. "Ich kenne jemanden, der gerade völlig ausflippt - und das bin ich", schrieb sie begeistert in einer Instagram-Story, in der sie die Neuigkeit teilte.

Sabrina Carpenter verehrt Taylor Swift seit Jahren

Ein Feature auf Swifts zwölftem Album wäre für jede Künstlerin ein großer Erfolg, doch für Carpenter ist es etwas ganz Besonderes. Die 26-Jährige verehrt Swift seit Jahren. "Ich setze sie auf ein völlig anderes Level", erzählte Carpenter vergangenes Jahr . "Ich könnte mein Leben, meine Karriere, meinen Werdegang niemals mit dem vergleichen, was sie erreicht hat." Schon 2009, als Carpenter begann, Coverversionen beliebter Songs auf YouTube hochzuladen, interpretierte sie Swifts Song "Picture to Burn".

2023 trat Sabrina Carpenter erstmals gemeinsam mit Taylor Swift auf - als Eröffnungsact für den Nordamerika-Abschnitt ihrer "Eras Tour". 2024 standen die beiden in New Orleans erneut zusammen auf der Bühne, als die 26-Jährige als Überraschungsgast gemeinsam mit Swift einen Mash-up aus Carpenters Songs "Espresso" und "Please Please Please" sowie Swifts "Is It Over Now?" performte.

Sabrina Carpenters neues Album "Man's Best Friend" kommt Ende August

Auf Swifts neuem Album "The Life of a Showgirl", das sie diese Woche als ihr insgesamt zwölftes Studioalbum ankündigte, ist Sabrina Carpenter auf dem gleichnamigen letzten Track zu hören. Das Album soll am 3. Oktober erscheinen.

Carpenter veröffentlicht noch diesen Monat selbst eine neue Platte: "Man's Best Friend" ist ihr siebtes Studioalbum und erscheint am 29. August.