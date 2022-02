Russland vom diesjährigen Eurovision Song Contest ausgeschlossen

Als Folge der Angriffe auf die Ukraine hat die Europäische Rundfunkunion beschlossen, Russland aus dem diesjährigen ESC auszuschließen.

Beim diesjährige Eurovision Song Contest, der im Mai in der italienischen Stadt Turin stattfindet, wird kein russischer Beitrag zugelassen sein. Diese Entscheidung als Folge des russischen Angriffs auf das Nachbarland Ukraine . In dem Statement heißt es als Begründung: "Die Entscheidung spiegelt die Sorge wider, dass, im Angesicht der beispiellosen Krise in der Ukraine, ein Einbezug eines russischen Beitrags im diesjährigen Wettbewerb die Veranstaltung in Verruf bringen könnte."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Es wird betont, dass man sich für diesen Entschluss viel Zeit gelassen und ihn gemeinsam mit den Mitgliedern getroffen habe. Ferner wird betont, dass die EBU (European Broadcasting Union) eine "apolitische" Vereinigung sei, deren grundsätzliches Ziel es sei, "durch die Musik Diversität zu feiern und Europa auf der Bühne zu vereinen."

Kultur Royal

Jeden Donnerstagmorgen das Neueste aus der Münchner Kulturszene. E-Mail eingeben und den Kultur-ROYAL-Newsletter abonnieren! Anmelden www.CleverReach.de

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert