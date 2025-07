Ross Antony schwärmt über seinen Ehemann: "Paul ist mein Ruhepol"

Für das Duett "Ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehn" stand Ross Antony gemeinsam mit seinem Ehemann Paul Reeves im Studio. Wie das funktioniert? "Paul merkt sofort, wenn ich gestresst bin - und umgekehrt genauso. Wir ticken einfach gleich", schwärmt der Entertainer im Interview.

Ereignisreiche Tage für Ross Antony (50): Am 4. Juli veröffentlicht der Sänger sein neues Album "100 Jahre Gute Laune". Am 9. Juli feiert er zudem seinen 51. Geburtstag. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news spricht der Entertainer über seine deutschsprachigen Feelgood-Covers, sein Duett mit Ehemann Paul Reeves (51) und das Geheimnis ihrer harmonischen Beziehung. Außerdem verrät er, wie er seinen Geburtstag verbringen will - und warum danach erst mal "eine kleine Auszeit" ansteht.

Auf Ihrem Album feiern Sie "100 Jahre gute Laune". Wie kam es zu der Idee, bekannte Feelgood-Hits zu covern?

Ross Antony: Ich wollte ein Album machen, das sich anfühlt wie eine perfekte Sommerplaylist. Songs, die jeder kennt, aber diesmal auf Deutsch, damit auch die Botschaft richtig ankommt. Es gibt so viele tolle Melodien aus den letzten Jahrzehnten, und ich dachte mir, warum nicht mit meiner Rossy-Magie ein bisschen frischen Glanz draufgeben. Zwei Jahre haben wir daran gearbeitet, mit ganz viel Herzblut. Und ich finde, es passt einfach perfekt in diesen Sommer.

Was ist Ihr ultimativer Feelgood-Hit, der Ihre Stimmung immer hebt?

Antony: "Der Tag wird gut", im Original "Walking on Sunshine", ist nicht nur meine neue Single, sondern auch mein persönlicher Gute-Laune-Booster. Der Song erscheint am 4. Juli zusammen mit dem Album und das Video dazu bringt einen wirklich in Stimmung. Da wird getanzt, gelacht, alles ist voller Leichtigkeit, einfach typisch Rossy eben.

Man kennt Sie in der Öffentlichkeit stets gut gelaunt. Was bereitet Ihnen in Ihrem Alltag schlechte Laune? Was ärgert Sie oder macht Sie wütend?

Antony: Wenn Menschen gemein zueinander sind, da hört bei mir der Spaß auf. Ich finde, es kostet nichts, freundlich zu sein. Und was mich richtig zur Weißglut bringt, ist, wenn Technik streikt. WLAN-Ausfälle, Drucker, die nicht funktionieren, Programme, die abstürzen: Das ist mein persönlicher Endgegner.

"Ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehn" ist mit Ihrem Ehemann Paul entstanden. Wie ist es, mit seinem Partner zusammenzuarbeiten?

Antony: Das Tolle ist, wir kennen uns einfach in- und auswendig. Paul merkt sofort, wenn ich gestresst bin oder einen Hänger habe, und umgekehrt genauso. Natürlich sind wir auch mal unterschiedlicher Meinung, aber wir streiten echt selten und wenn, dann nur über Kleinigkeiten. Das Gute bei uns ist, keiner muss das letzte Wort haben. Es ist schnell wieder vorbei und dann wird weitergemacht.

In welchen Situationen sind Sie sich auch mal uneinig und wie lösen Sie Konflikte in Ihrer Beziehung?

Antony: Oft geht es um Kleinigkeiten wie Deko. Ich mag es bunt, Paul eher schlicht. Wenn es mal knallt, dann reden wir drüber, geben uns kurz Zeit und dann trinken wir Tee, essen ein Stück Kuchen. Am Ende ist es eh immer halb so schlimm.

Sie feiern am 9. Juli Geburtstag. Was haben Sie geplant und wie sehr schätzen Sie es, im Sommer Geburtstag zu haben?

Antony: Dieses Jahr bin ich mitten in der Promotour und habe an dem Tag mehrere TV-Auftritte. Aber ich werde mir ganz sicher ein paar schöne Momente suchen, um ein bisschen in Geburtstagsstimmung zu kommen. Und Sommergeburtstag ist einfach das Schönste. Sonne, Blumen, fröhliche Menschen, ich liebe das.

Über welche Geschenke freuen Sie sich immer besonders?

Antony: Ich liebe alles, was mit Garten zu tun hat. Pflanzen, Deko, Lichterketten. Und Kosmetik geht auch immer. Am meisten freue ich mich aber über gemeinsame Zeit. Ein schöner Abend mit Freunden, ein gutes Gespräch, das ist für mich das Größte.

Sie werden 51 Jahre alt. Wie haben Sie Ihren 50. Geburtstag erlebt?

Antony: Mein 50. war unvergesslich. Ich habe mit Familie und Freunden in Cornwall gefeiert und mir drei Wochen eine kleine Auszeit genommen. Wir haben gefeiert, am Strand gelegen und einfach das Meer und das Leben genossen. Es war genau so, wie ich es mir gewünscht habe.

Bei Instagram haben Sie geschrieben, dass 2025 ein volles Jahr wird. Wie gehen Sie mit Stress um?

Antony: Mit unseren Enten im Garten. Ich liebe es, einfach draußen zu sitzen und ihnen zuzuschauen. Das ist für mich wie ein kleines Meditationsprogramm. Und Paul ist oft dabei. Er ist mein Ruhepol und hilft mir, die Balance zu halten.

Was haben Sie für den Sommer abseits Ihres vollen Terminkalenders geplant? Werden Sie noch Urlaub machen?

Antony: Ja, nach der Promotour geht es für eine Woche nach Cornwall in eine meiner eigenen Ross Antony Lodges. Da kann ich wunderbar abschalten, durchatmen, Tee trinken und richtig toll shoppen. Ich freue mich riesig auf die kleine Auszeit. Dann geht es schon weiter mit vielen Terminen, aber das liebe ich ja auch, die Balance macht es.