Romantische Stimmung: Die passenden Songs zum Valentinstag

Am 14. Februar feiern verliebte Pärchen den Valentinstag. Um am Tag der Liebe für eine romantische Stimmung zu sorgen, darf die passende Musik nicht fehlen. Hier eine kleine Auswahl.

Der Valentinstag am 14. Februar ist für viele Pärchen ein Highlight im Romantik-Kalender. Neben einem leckeren Essen oder Zeit zu zweit kann auch der richtige Soundtrack am Tag der Liebe helfen, in die richtige Stimmung zu kommen. Eine kleine Auswahl an Songs, die garantiert zum Pärchenabend passen.

"Skinny Love" - Bon Iver

Die unvergleichliche Stimme von Justin Vernon (41) passt zu romantischen Stunden. Wenn der Sänger der Band Bon Iver in "Skinny Love" (2007) über die Liebe singt, schwingt zwar etwas Melancholie mit - aber genau das macht den Song zu einem der besten, den die Gruppe je geschrieben hat.

"Tennessee Whiskey" - Chris Stapleton

Eine rauchige Stimme, gepaart mit einem romantischen Text? Genau das bekommt man in "Tennessee Whiskey" (2015) von Chris Stapleton (44) serviert. Der US-amerikanische Countrysänger und Grammy-Gewinner singt in dem Song von einer ganz besonderen Person. "Du bist so weich wie Tennessee Whisky. Du bist so süß wie Erdbeerwein. Du bist so warm wie ein Glas Brandy. Und Liebling, ich bleibe berauscht von deiner Liebe die ganze Zeit."

"White Flag" - Dido

Ganz ohne Kitsch geht es am Valentinstag meist dann doch nicht. Einen Song passend dazu hat die Künstlerin Dido (51) 2003 verfasst. Das Stück handelt von einer gescheiterten Liebe. Doch die Protagonistin möchte sie nicht aufgeben - obwohl es sinnlos zu sein scheint. Die ruhige Melodie und die seidige Stimme der Britin lassen Herzen höherschlagen. "Ich bin verliebt und werde es immer sein", heißt es darin.

"Wonderwall" - Oasis

Ein Klassiker auf der ganzen Linie. Die britische Rockband Oasis war eher für ihre rüpelhafte Art bekannt, doch ausgerechnet ein Liebeslied sollte den endgültigen Durchbruch bringen. "Wonderwall" (1995) wird als einer der besten britischen Songs aller Zeiten bezeichnet. Noel Gallagher (55) erklärte später, der Text würde sich um einen imaginären Freund drehen, der einen vor sich selbst rettet.

"I Don't Want to Miss a Thing" - Aerosmith

Wer dachte, "White Flag" ist noch nicht kitschig genug, der sollte "I Don't Want to Miss a Thing" von Aerosmith anschalten. Der Song wurde 1998 veröffentlicht und gehörte zum Soundtrack des Films "Armageddon - Das jüngste Gericht". Im Refrain schmettert Frontmann Steven Tyler (74): "Ich möchte meine Augen nicht schließen. Ich möchte nicht einschlafen. Denn ich würde dich vermissen, Schatz. Und ich möchte nichts verpassen."

"My Love Is Your Love" - Whitney Houston

Mit mehr Soul schaffte es die verstorbene Whitney Houston (1963-2012), ihre Gefühle auszudrücken. In "My Love Is Your Love", ebenfalls von 1998, besingt sie die große Liebe. "Wenn Morgen der Tag des jüngsten Gerichts ist. Und ich stehe an der vordersten Front. Und der Herr mich fragt, was ich mit meinem Leben gemacht habe, werde ich sagen, ich habe es mit dir verbracht." Geht es noch romantischer?

"Thinking Out Loud" - Ed Sheeran

Ed Sheeran (31) gehört ebenfalls zu den Sängern, die mehr als einen Hit zum Thema Liebe geschrieben haben. Einer seiner erfolgreichsten ist "Thinking Out Loud" aus dem Jahr 2014. Selbst Menschen, die nichts mit Romantik am Hut haben, dürften daran ihre Freude haben.

"Your Song" - Elton John

Ein Song verhalf dem britischen Superstar Elton John (75) zum großen Erfolg. "Your Song" (1970), geschrieben von Bernie Taupin (72), war der erste große Hit der beiden und öffnete Türen und Toren. Taupin hat den Text während des Frühstücks verfasst, John hatte innerhalb von zehn Minuten die Melodie fertig. Bis heute ist das Lied ein absoluter Klassiker.