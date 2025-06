Rod Stewart muss kurzfristig Las-Vegas-Konzert absagen

Der britische Sänger Rod Stewart hat kurzfristig einen seiner Auftritte im Rahmen seiner Las-Vegas-Show abgesagt. Er fühle sich nicht gut, ließ der Star mitteilen.

Rod Stewart Ende Mai in Las Vegas.

Nur wenige Stunden bevor "I Am Sailing"-Sänger Sir Rod Stewart (80) in Las Vegas auftreten sollte, hat der Brite seine Show abgesagt. Es soll zwar nicht das Ende der langjährigen Vegas-Auftritte Stewarts bedeuten, in den vergangenen Jahren war er aber gesundheitlich immer wieder angeschlagen.

"Es tut mir leid, Ihnen mitteilen zu müssen, dass ich mich nicht wohl fühle und meine Show heute Abend im Colosseum at Caesars Palace auf den 10. Juni verschoben wird", heißt es in einer per Instagram-Story veröffentlichten Mitteilung. Die Tickets behielten ihre Gültigkeit für den neuen Termin.

Wie es Stewart genau geht, ist derzeit nicht bekannt. Erst im Mai war berichtet worden, dass der Sänger seine Stimme schonen müsse. Nach einem Konzert in Italien war der 80-Jährige um seinen Hals gesehen worden, auf dem stand: "Entschuldigung. Kann nicht sprechen. Habe Stimmruhe." Im August 2024 musste er wegen einer Corona-Erkrankung mehrere Konzerte verschieben, kurz zuvor sagte er seine 200. Vegas-Show ab. Es wurde eine Streptokokken-Pharyngitis, eine Rachenentzündung, als Grund für die Absage genannt.

Rod Stewart plant noch 2025 Konzerte in Deutschland

Im November 2024 hatte er angekündigt, sich auf lange Sicht von großen Welttouren zu verabschieden - aber nicht ganz von der Bühne. Bleibt zu hoffen, dass es Stewart schnell wieder besser geht, denn für die kommenden Wochen und Monate stehen zahlreiche Konzerte auf dem Programm.

Schon für den 05. Juni, 07. Juni und 08. Juni sind weitere Vegas-Auftritte geplant - sowie jetzt auch das auf den 10. Juni verschobene Konzert. Nach weiteren US-Konzerten soll es Ende Juni auf das berüchtigte Glastonbury Festival in England gehen. Danach folgen noch das ganze Jahr über weitere Shows, darunter auch in Deutschland. Hierzulande soll Stewart Ende November und Anfang Dezember auf der Bühne stehen - in Hamburg, Leipzig, Mannheim, Köln und München.