Rock im Park und Rock am Ring: Ab sofort gibt es auch Tagestickets

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause ist die Vorfreude auf den Festivalsommer bei vielen Musikfans groß. Für Rock im Park und Rock am Ring gibt es ab sofort auch Tagestickets.

Der Festivalsommer ist in diesem Jahr zurück - und ebenso die Vorfreude auf große Musikevents wie Rock im Park und Rock am Ring. Für das Zwillingsfestival sind ab sofort auch Tagestickets verfügbar. Grund dafür ist die hohe Nachfrage, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Offenbar gibt es viele Besucherinnen und Besucher, die sich nach zwei Jahren Pandemie erst langsam wieder in eine Festivalsituation begeben wollen - oder sich nur für die Auftritte der Bands an einem Tag interessieren.

Vom 3. bis 5. Juni werden am Nürburgring in der Eifel und auf dem Zeppelinfeld in Nürnberg mehr als 70 Acts auf der Bühne stehen. Als Headliner von Rock im Park und Rock am Ring treten Volbeat, Green Day und Muse auf. Aber auch weitere große Künstlerinnen und Künstler werden performen, etwa Placebo, Måneskin, Marteria (39), Korn, Beatsteaks, Casper (39), Scooter, Billy Talent, Jan Delay (46) und Sportfreunde Stiller.

