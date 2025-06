"Rock am Ring"-Knaller: Linkin Park werden 2026 Headliner

Nach ihrem Comeback sorgt die US-Band Linkin Park für die nächste Überraschung bei ihren Fans: Die Musiker werden samt ihrer neuen Sängerin zu den beliebten Rock-Festivals "Rock am Ring" und "Rock im Park" zurückkehren. Sie wurden als erste Headliner für 2026 verkündet.

Vom 6. bis 8. Juni feiern Zehntausende bei den Festivals "Rock am Ring" und "Rock im Park". Zum Auftakt am Freitag gab es nicht nur jede Menge Musik und gute Laune, sondern auch schon gleich den nächsten Knaller für 2026. Denn wie die Veranstalter mitteilten, steht der erste Headliner für das kommende Jahr fest. Die Band Linkin Park wird zum sechsten Mal auf dem Nürburgring und beim Parallelfestival "Rock im Park" in Nürnberg auftreten - in veränderter Besetzung.

"Wir haben jetzt schon Gänsehaut"

Traditionell werden die Künstler für das nächste Jahr während des Festivals verkündet. Viele Fans warteten schon mit Spannung darauf. Auf der hieß es am späten Freitagabend: "2001, 2004, 2007, 2012, 2014... 2026! @linkinpark kommen nach Hause." Weiter bekundete man: "Wir haben jetzt schon Gänsehaut." Der Ticketverkauf soll am 10. Juni, 12 Uhr, starten.

In der Zwischenzeit musste die Band bekanntlich einen tragischen Verlust hinnehmen: Kult-Frontmann Chester Bennington (1976-2017) beging Suizid, die Musiker zogen sich erst einmal zurück. Doch Anfang September 2024 kündigte die US-Band dann im kalifornischen Burbank ihre Rückkehr an: Neben der Stammbesetzung Mike Shinoda, Brad Delson, Phoenix und Joe Hahn ist Emily Armstrong als neue Co-Leadsängerin mit dabei. Sie ist Mitbegründerin der Band Dead Sara. Zudem spielt Colin Brittain für Linkin Park am Schlagzeug.

"Rock am Ring"-Chef Matt Schwarz : "Wir verbinden mit der Band außergewöhnliche Festivalmomente, die unter die Haut gehen. Dass Linkin Park 2026 bei uns spielt, bedeutet uns sehr viel - und wir sind glücklich, unseren Fans für das kommende Jahr einen so herausragenden Headliner präsentieren zu können."

2025 im Zeichen des Doppel-Jubiläums

Zunächst aber geht das aktuelle Spektakel weiter, das in diesem Jahr Doppel-Jubiläum hat: "Rock am Ring" feiert sein 40-jähriges Bestehen, das Schwesterfestival "Rock im Park" sein 30-jähriges. Beide finden wie gewohnt zeitgleich statt. Mit dabei sind etwa: Rise Against, Bullet For My Valentine, Weezer, The Prodigy und Powerwolf.