Robbie Williams und Spice Girls feiern Oasis zum Tour-Auftakt

Auch Britpop-Stars blicken dem ersten Oasis-Konzert seit 15 Jahren mit Aufregung entgegen. Robbie Williams und die Spice Girls wünschen den Gallagher-Brüdern viel Erfolg für ihr historisches Comeback.

Das historische Comeback von Oasis mobilisiert nicht nur Millionen von Fans, sondern auch prominente Wegbegleiter aus der goldenen Britpop-Ära. Robbie Williams (51) und die Spice Girls haben ihren Landsmännern und Kollegen kurz vor dem ersten Konzert der Gallagher-Brüder seit 15 Jahren Gesten der Anerkennung gezeigt.

Der 51-jährige Popstar enthüllte in der Berwick Street in London's Soho eine blaue Gedenktafel zu Ehren von Oasis. Diese Straße ist für Musikfans von besonderer Bedeutung, da sie als Kulisse für das ikonische Cover des Albums "(What's The Story) Morning Glory?" von 1995 diente.

Von Feindschaft zu Respekt

Williams' Hommage überrascht umso mehr, wenn man die turbulente Vergangenheit zwischen den Musikern betrachtet. Die Fehde zwischen Williams und den Gallagher-Brüdern reicht bis in die späten 90er Jahre zurück, als Noel Gallagher (58) den Take That-Star abfällig als "den fetten Tänzer von Take That" bezeichnete. Diese Beleidigung führte dazu, dass Williams 2000 bei den Brit Awards Liam Gallagher (52) zu einem Kampf herausforderte.

Doch diese Zeiten scheinen vergessen. Auf der nun aufgestellten blauen Plakette von Williams steht in Anspielung auf den Albumtitel geschrieben: "Robbie Williams - heard it, saw it, loved it, lived it, wanted it and snorted it ... That's The Story" (zu deutsch: Robbie Williams - hörte es, sah es, liebte es, lebte es, wollte es und schnupfte es ... Das ist die Geschichte." In kommentierte Williams dazu schlicht: "Good luck tonight lads" und wünschte den Brüdern damit alles Gute für ihr Comeback.

Das Schild ist auch Teil von Williams aktueller Promo-Phase für sein neues Album. Das Werk heißt "Britpop" und soll eine Hommage an die goldene Ära der britischen Musik der 90er Jahre sein.

Spice Girls mit nostalgischem Gruß

Williams ist nicht der einzige Star, der den Gallagher-Brüdern vor ihrem historischen Auftritt im Principality Stadium in Cardiff den Rücken stärkt. Auch die Spice Girls meldeten sich zu Wort und teilten einen Clip . Darin zu sehen: die legendären Brit Awards von 1997. Damals rief Mel C (51) von der Bühne: "I just wanna say, Liam, come and have a go if you think you're hard enough!", zu deutsch: "Ich will nur sagen, Liam, komm und versuch es, wenn du denkst, dass du hart genug bist!"

Auf eine Rückmeldung wartet Mel C offenbar noch immer, wie die Girls auf ihrem offiziellen Instagram-Account schreiben: "Still waiting @liamgallagher. Good luck with the tour boys."

Britpop-Nostalgie im Aufschwung

Nach 15 Jahren Funkstille betreten Liam und Noel Gallagher heute Abend (4.7.) wieder gemeinsam die Bühne. Die "Oasis Live '25"-Tour führt die Brüder und ihre Band durch 22 Städte und verspricht, eine der größten Musikveranstaltungen der kommenden Jahre zu werden. 75.000 Fans haben Tickets für das erste Konzert in Cardiff ergattert - viele davon zu Preisen, die durch das umstrittene Dynamic Pricing in astronomische Höhen geschnellt waren.

Die Tour wird die Brüder in den kommenden sechs Monaten von Mexiko-Stadt bis Tokio führen. Besonders erwartet wird ihr drittes Konzert in Manchester im Heaton Park - eine emotionale Rückkehr in ihre Heimatstadt vor ausverkauftem Haus.