Robbie Williams singt Corona-Version eines Weihnachtsklassikers

Robbie Williams hat ein Weihnachtsgeschenk für seine Fans. Er hat die neue Single "Can't Stop Christmas" veröffentlicht - es geht um Corona.

Der britische Musiker Robbie Williams (46, ) hat seine eigene Version des traditionellen Weihnachtsliedes veröffentlicht. In dem abgewandelten Text bezieht er sich auf das ungewöhnliche Jahr 2020. "Facetimes und Zooms, Socken und Desinfektionsmittel als perfekte Weihnachtsgeschenke, Online-Shopping und Social Distancing", werden thematisiert. "Santa's on his sleigh, but now he's two metres away", singt Williams. "(Dt. "Der Weihnachtsmann ist auf seinem Schlitten, aber jetzt ist er zwei Meter entfernt.")

Die Single stammt von der Re-Edition seines Weihnachtsalbums (2019). Neben Eigenkompositionen sind auch viele Duett-Coverversionen weltberühmter Weihnachtssongs mit Kollegen wie Bryan Adams oder Rod Stewart auf dem Doppelalbum zu hören. Unter anderem singt er zusammen mit dem deutschen Schlagerstar Helene Fischer (36) .