Robbie Williams legt einen virtuellen Auftritt für seine Fans hin

Robbie Williams ist immer für eine Überraschung gut. Nun hat der britische Musiker offenbar eine neue kreative Art gefunden, mit seinen Fans in Kontakt zu treten.

Robbie Williams (49) hat sich offenbar mit der KI-gestützten Lifestyle-Metaverse-Plattform "LightCycle" zusammengetan. In der "virtuellen Stadt" findet demnach eine persönliche Aufführung von Williams' Liveshow zu seinem 25-jährigen Jubiläum als Solokünstler statt.

Der britische Sänger sagt dem Bericht zufolge zu der Zusammenarbeit: "Es war mir immer wichtig, mit meinen Fans in Verbindung zu bleiben. Ich bin fasziniert vom Web3-Bereich - er steckt voller Kreativität und überwältigendem Potenzial." Es sei auch ein großer neuer Markt für die Entdeckung von Musik, glaubt der Musiker. "Als Künstler bin ich immer auf der Suche nach Möglichkeiten, voranzukommen, daher ist dies der perfekte nächste Schritt auf dieser Reise. Das talentierte Entwicklungsteam von LightCycle hat unglaubliche Arbeit geleistet und ich freue mich, zu sehen, wie alles in voller 3D-Pracht zum Leben erweckt wird." "LightCycle" soll im vierten Quartal 2023 auf den Markt kommen, heißt es bei dem Branchenmagazin.

Robbie Williams steht seit den 1990er Jahren auf der Bühne

Neben seiner virtuellen Show begeistert Robbie Williams seine Fans aber auch weiter in der realen Welt. Der 49-Jährige sang beispielsweise noch vor wenigen Wochen auf dem Gelände des Anwesens Sandringham für das anwesende Publikum und begrüßte dort zur Freude der Zuschauerinnen und Zuschauer auch Mark Owen (51), seinen Kollegen aus der Kult-Boygroup Take That. Die beiden performten zusammen den Song "Greatest Day", . Es sei demnach das erste Mal seit mehr als einer Dekade gewesen, dass sie gemeinsam auf der Bühne standen.

Vor seiner Solokarriere erlebte Robbie Williams eine überaus erfolgreiche Zeit in der Boygroup Take That, mit der er bis 1995 durchs Leben ging. Wegen Party- und Drogenexzessen trennte sich die Band jedoch von dem in Ungnade gefallenen Sänger. 1997 startete Robbie Williams dann seine Solokarriere.