Robbie Williams holt Take-That-Kollege Mark Owen auf Bühne

Bei einem Auftritt auf dem Royal-Landsitz in Sandringham stand Robbie Williams mit einem ganz besonderen Kollegen auf der Bühne. Er feierte eine kleine Take-That-Reunion mit Mark Owen.

Es war nicht nur ein besonderer Veranstaltungsort, sondern vermutlich auch ein magischer Abend für Take-That-Fans. Robbie Williams (49) sang am 26. August auf dem Gelände des Sandringham Estate für das anwesende Publikum und begrüßte auch Mark Owen (51), seinen Kollegen aus der Kult-Boygroup Take That.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Auf Instagram hat der Veranstalter Heritage Live Eindrücke von Williams' Auftritt veröffentlicht. "Wow, das war absolut großartig. Was für eine umwerfende Show", heißt es etwa zu . Zudem ist , auf dem der Sänger mit seinem Kollegen Owens abgebildet ist - beim gemeinsamen Auftritt, bei dem er ihn von hinten umarmt.

Kultur Royal

Jeden Donnerstagmorgen das Neueste aus der Münchner Kulturszene. E-Mail eingeben und den Kultur-ROYAL-Newsletter abonnieren! Anmelden www.CleverReach.de

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Die beiden performten zusammen den Song "Greatest Day", . Es sei demnach das erste Mal seit mehr als einer Dekade gewesen, dass sie gemeinsam auf der Bühne standen.

Konzertreihe auf Royal-Landsitz

Auf dem Landsitz der britischen Royals in der Grafschaft Norfolk, auf dem die Königsfamilie für gewöhnlich Weihnachten verbringt, findet derzeit eine kleine Konzertreihe statt. Am Freitag trat Van Morrison (77) auf, am gestrigen Samstag und heutigen Sonntag Robbie Williams und für den Montag ist ein Konzert von The Who geplant.

Giles Cooper von Heritage Live : "Wir erwarten rund 20.000 Menschen pro Abend, insbesondere an den Robbie-Williams-Abenden. Es geht um ein Erlebnis für die Leute, bei dem sie einige ihrer liebsten [Künstler] an dem idyllischsten und außergewöhnlichsten Ort sehen können."