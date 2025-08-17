Reunion-Tour von Oasis: Kommt etwa bald auch ein neues Album?

Diese Gerüchte dürften Oasis-Fans in helle Aufregung versetzen. Angeblich arbeitet Noel Gallagher an neuen Songs, die womöglich auf einem Oasis-Album landen könnten. Allerdings soll er sich noch nicht sicher sein, ob er sie wirklich von seinem Bruder Liam singen lassen möchte.

Die nach 16 Jahren ausgesöhnte Band Oasis befindet sich derzeit auf großer Reunion-Tour. Dürfen sich Fans etwa Hoffnung auf noch mehr Neuigkeiten von den Gallagher-Brüdern hoffen? Angeblich könnte nämlich sogar ein neues Oasis-Album folgen.

Neue Tracks von Noel Gallagher

Denn Berichten zufolge wurde Noel Gallagher (58) während der Anfang Juli in Wales gestarteten Oasis-Tour inspiriert und hat bereits eine Reihe neuer Songs für ein mögliches Album geschrieben. Er habe sich jedoch noch nicht entschieden, ob er die Lieder wirklich zusammen mit seinem Bruder Liam (52) einspielen oder lieber für ein Soloalbum behalten soll.

Ein Insider sagte gegenüber : "Noel wurde durch das Spielen vor einem begeisterten Publikum inspiriert, das seine Kreativität enorm beflügelt hat. Er ist sich jedoch noch nicht sicher, ob aus seiner Arbeit ein neues Album für Oasis mit Liam als Sänger wird."

Der Musiker wolle erst einmal noch "abwarten, wie sich die Dinge auf der Tour entwickeln", aber bisher sei er "bester Laune". Er habe in seiner Garderobe bereits ein paar neue Melodien gezupft. "Die Band hat sich noch nicht auf eine Rückkehr ins Oasis-Studio geeinigt und es liegt noch ein weiter Weg vor ihnen", berichtet die Quelle weiter. "Im Moment läuft es super, aber wer weiß, was angesichts der Tourprobleme der Brüder in der Vergangenheit passieren wird."

Wird die Tour noch auf 2026 ausgeweitet?

Die Britpopband Oasis trennte sich 2009 nach einem heftigen Streit zwischen den Brüdern. 2024 verkündeten sie jedoch, dass sie wieder zusammen spielen würden. 16 Jahre lang mussten die Fans darauf warten. Insgesamt sind 41 Konzerte unter anderem in den USA, Japan, Brasilien und Australien geplant.

Zudem soll die Band schon weitere lukrative Angebote erhalten haben, das gefeierte Comeback auf das nächste Jahr auszuweiten, darunter vier riesige Shows im Knebworth House. Die dortigen Auftritte sollten den 30. Jahrestag der geschichtsträchtigen Konzerte der Britpop-Legenden im Jahr 1996 markieren. Die Gallagher-Brüder könnten dann Robbie Williams' Rekord von drei Abenden in dem Veranstaltungsort in Hertfordshire übertreffen.

Auch über einen möglichen weiteren Gig im Etihad Stadium von Manchester City kursieren Gerüchte. Im Internet machen sogar gefälschte Poster die Runde. Wie , seien jedoch noch keine Verträge worden. Es gebe noch keine konkreten Pläne für 2026.