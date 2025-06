Premiere! Feine Sahne Fischfilet stehen erstmals an der Chartspitze

Mit ihrem Album "Wir kommen in Frieden" haben sie es geschafft: Die Band Feine Sahne Fischfilet steht erstmals auf Platz eins der Albumcharts.

Eine Punkband aus Mecklenburg-Vorpommern steht an der Spitze der deutschen Albumcharts, ermittelt von GfK Entertainment. Für Feine Sahne Fischfilet ist es ein ganz besonderes Ereignis. Denn die 2004 gegründete Band hat es noch nie auf den Charts-Thron geschafft.

Deutsche Acts räumen ab

Mit "Sturm & Dreck" (2018) und "Alles glänzt" (2023) sind sie immerhin auf Platz drei geklettert. Mit ihrer aktuellen Platte "Wir kommen in Frieden", die am 30. Mai veröffentlicht wurde, liegen sie nun auf Platz eins. Mit der Indie-Pop-Gruppe Jeremias und ihrem Album "Trust" auf dem zweiten Platz und Sarah Connor mit "Freigeistin" auf Platz drei folgen weitere deutsche Künstler. Danach reiht sich US-Sängerin Miley Cyrus mit "Something Beautiful" und die US-Band Linkin Park mit "From Zero" ein.

Kultur Royal

Jeden Donnerstagmorgen das Neueste aus der Münchner Kulturszene. E-Mail eingeben und den Kultur-ROYAL-Newsletter abonnieren! Jetzt Anmelden

US-Kollege Alex Warren ist mit seinem Hit "Ordinary" bereits zwölf Wochen in der Top 10 der Offiziellen Deutschen Single-Charts vertreten. Diese Woche steht er damit auf Platz eins. Ihm folgen Neueinsteigerin Nina Chuba ("Wenn das Liebe ist") und die Spitzenreiter der vergangenen Woche, Pashanim & Ceren mit "Shabab(e)s im VIP". Platz vier schnappt sich Jazeek mit "Akon", Platz fünf belegt Zartmann mit "Tau mich auf".