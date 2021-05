Pop-Sänger B.J. Thomas im Alter von 78 Jahren verstorben

"Raindrops Keep Fallin' on My Head" war sein größter Hit, jetzt ist Sänger B.J. Thomas im Alter von 78 Jahren verstorben.

Pop-Sänger B.J. Thomas ist verstorben. Der fünffache Grammygewinner starb am Samstag in seinem zu Hause in Arlington im US-Bundesstaat Texas an den Folgen einer Krebserkrankung. Das gab das Management des Sängers auf seinem offiziellen Twitter-Account bekannt. Er wurde 78 Jahre alt.

Thomas feierte mit dem Song "Raindrops Keep Fallin' on My Head" weltweite Erfolge. Das Stück, das für den Western "Zwei Banditen" mit Paul Newman und Robert Redford bestimmt war, wurde mit einem Oscar ausgezeichnet und fand später in zahlreichen weiteren Filmen wie "Forrest Gump" oder "Spider-Man 2" Verwendung.

Laut den verkaufte Thomas rund 70 Millionen Alben und landete acht Nummer-eins-Hits.