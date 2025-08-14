Pop-Queen Taylor Swift kündigt zwölftes Album für Oktober an

Bei einem mit Spannung erwarteten Podcast-Auftritt mit Freund Travis Kelce hat Taylor Swift ihr zwölftes Studioalbum "The Life of a Showgirl" angekündigt. Das neue Werk erscheint Anfang Oktober - und das Artwork zeigt die Pop-Queen in glitzernder Showgirl-Ästhetik.

Nach vielen Spekulationen kündigte Pop-Königin Taylor Swift (35) am Mittwoch ihr zwölftes Studioalbum "The Life of a Showgirl" an. Das neue Werk soll am 3. Oktober erscheinen und markiert bereits ein halbes Jahr nach "The Tortured Poets Department" den nächsten kreativen Meilenstein des US-Stars.

Den ersten Vorgeschmack servierte Swift ihren Anhängern auf ungewöhnliche Weise: , das einen Auszug dem Travis Kelce (35) zeigt, holt sie eine mintgrüne Aktentasche mit den Initialen "T.S." hervor. "Das ist mein brandneues Album, 'The Life of a Showgirl'", verkündete sie stolz, während Travis begeistert "TS 12!" rief.

Kultur Royal

Jeden Donnerstagmorgen das Neueste aus der Münchner Kulturszene. E-Mail eingeben und den Kultur-ROYAL-Newsletter abonnieren! Jetzt anmelden

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Showgirl-Glamour mit rotem Lippenstift

Das enthüllte Cover-Artwork zeigt Swift in völlig neuer Optik. Die Sängerin posiert in einem glitzernden Badeanzug mit Cut-outs im Wasser, eine Hand lässig an den Kopf gelegt. Ihr Look kombiniert den charakteristischen roten Lippenstift mit dramatischem Smokey-Eye-Make-up. "Und, Baby, das ist Showbusiness für dich. Neues Album 'The Life of a Showgirl'. Erscheint am 3. Oktober", schrieb sie zu dem Instagram-Post.

Die weiteren Promo-Bilder, fotografiert von Mert Alas und Marcus Piggott, zeigen Swift vollends in der Showgirl-Ästhetik: Strass, Federn und passende Kopfschmuck-Kreationen verwandeln die Pop-Ikone in eine glitzernde Varieté-Künstlerin. Das Album wird von Swift selbst sowie den bewährten Produzenten Max Martin und Shellback produziert.

Sabrina Carpenter als Gaststar

Swift veröffentlichte auch die Tracklist des Albums. Neben dem Titeltrack, auf dem Sabrina Carpenter (26) als Feature-Gast zu hören sein wird, enthält die neue Platte diese Titel: "The Life of a Showgirl" Songs wie "Elizabeth Taylor", "Ruin the Friendship", "Honey", "Actually Romantic", "CANCELLED!", "Eldest Daughter", "Father Figure", "Opalite" und "The Fate of Ophelia".

lassen die Songtitel bereits erahnen, dass Swift erneut persönliche Themen mit eingängigen Pop-Melodien verbinden wird.

Romantische Momente im Podcast

Der Podcast-Auftritt mit Travis Kelce und dessen Bruder Jason Kelce (37) offenbarte auch private Einblicke in die Beziehung des Paares. Swift schwärmte von der Farbe seines blauen Sweatshirts, woraufhin der NFL-Star charmant antwortete: "Es ist die Farbe deiner Augen, Süße. Deshalb passen wir so gut zusammen." Bevor das eigentliche Gespräch begann, rief Swift begeistert: "Wir werden gleich einen verdammten Podcast machen!"

Im Hintergrund des Videos waren künstlerische Details zu entdecken: Bücher mit orangefarbenen Covern von Künstlern wie Jean-Michel Basquiat, Marc Chagall und Ruth Asawa. Diese visuellen Hinweise passten perfekt zum bereits am Montag gestarteten Countdown auf Swifts Website, der mit glitzerndem orangefarbenem Hintergrund und mintgrünen Lettern die Fans auf die große Enthüllung vorbereitete.

Die physischen Versionen des Albums werden als Vinyl, Kassette und CD erhältlich sein, wobei die CD-Edition mit einem exklusiven Poster ausgestattet wird. Nach dem monumentalen Erfolg von "The Tortured Poets Department" dürfen sich Fans auf ein weiteres Kapitel in Swifts stetig wachsender Diskografie freuen.