Playlist zum Jahreswechsel: Die besten Songs für die Silvesterparty

Viele begehen das Ende des Jahres mit einer Party. Wer noch Songs für seine Silvester-Playlist sucht, kann sich hier inspirieren lassen.

Wer an Silvester eine Party schmeißt, braucht neben der richtigen Dekoration und einem leckeren Essen auch die passende Playlist. Damit jeder zum Jahreswechsel in Feierlaune kommt, ist eine Mischung aus neuen und alten Hits oftmals zu empfehlen. Diese Songs sorgen garantiert für ausgelassene Stimmung am Silvesterabend und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2023.

Europe - "The Final Countdown"

Jeder kennt ihn, jeder liebt ihn: Der Song "The Final Countdown" von Europe darf an keinem Silvesterabend fehlen. Das mitreißende Lied wurde von der Band eigentlich nur für einen Zweck geschrieben - um als Eröffnung ihrer Konzerte zu dienen. Doch zum Glück veröffentlichte die schwedische Hart-Rock-Band 1986 den Song, der daraufhin die Charts stürmte.

Kool & The Gang - "Celebration"

Bei einer Feier, ob Geburtstag oder Silvester, gehört "Celebration" von Kool & The Gang einfach dazu. Der Song wurde 1980 veröffentlicht und erreichte den ersten Platz der Billboard-Hot-100-Charts. "Hier ist eine Party im Gange. Eine Feier, die die Jahre überdauert. Also bringt eure guten Zeiten mit, und euer Lachen auch", heißt es im Songtext. Wenn das nicht passend für Silvester ist?

Katy Perry - "Firework"

Wer am Ende des Jahres kein Feuerwerk anzünden möchte, kann zumindest musikalisch ein paar Raketen steigen lassen. "Firework" von Katy Perry (38) ist dafür bestens geeignet. Der Song wurde 2010 veröffentlicht und ist bis heute ein fester Bestandteil so mancher Silvester-Playlist.

ABBA - "Happy New Year"

Ebenfalls ein Silvester-Klassiker: "Happy New Year" von der schwedischen Pop-Gruppe ABBA. Agnetha Fältskog (72) übernimmt den Hauptpart des Gesangs. "Frohes neues Jahr! Bewahren wir uns die Vision von einer Welt, in der Nachbarn auch Freunde sind", singt sie mit ihrer glasklaren Stimme.

Peter Fox - "Alles neu"

Wer mehr auf deutsche Künstler steht, sollte Peter Fox (51) und seinen Hit "Alles neu" auflegen. Aufbruch, Veränderung und Vorsätze thematisiert der Hip-Hop-Künstler in dem Song - also genau die Punkte, die viele an Silvester beschäftigen.

The Black Eyed Peas - "I Gotta Feeling"

Mit "I Gotta Feeling" hat die US-Band The Black Eyed Peas eine ultimative Partyhymne geschaffen. "Ich habe ein Gefühl, dass diese Nacht eine gute Nacht sein wird", heißt es im Song. Das denken sich wahrscheinlich einige an Silvester.

Jennifer Lopez - "Let's Get Loud"

Ein weiterer Song, der definitiv zum Tanzen animiert: Jennifer Lopez' (53) "Let's Get Loud". Darin fordert die US-amerikanische Sängerin dazu auf, richtig auszuflippen und laut zu sein. An Silvester? Nichts leichter als das.

Queen - "Don't Stop Me Now"

Auch Freddie Mercury (1946-1991) fordert in dem Queen-Hit "Don't Stop Me Now" auf, richtig Gas zu geben. Es beschreibt ein Gefühl purer Energie: "Ich bin ein Raumschiff auf meinem Weg zum Mars. [...] Ich bin ein außer Kontrolle geratener Satellit." Der schnelle Rhythmus und die eingängige Melodie sorgen garantiert für gute Laune.

Robbie Williams - "Angels"

Wenn sich nach 24 Uhr alle in den Armen liegen und sich ein gutes neues Jahr wünschen, kann ein ganz bestimmter Song aufgelegt werden: "Angels" von Robbie Williams (48). Das Lied ist perfekt dazu geeignet, um mit Wunderkerzen mit seinen Liebsten zusammenzustehen und den Moment zu genießen.

Oasis - "Don't Look Back In Anger"

Bei wem das Jahr nicht so gut verlaufen ist, sollte sich den Rat von Oasis zu Herzen nehmen und nicht im Zorn zurückblicken. Genau das raten sie in ihrem Hit "Don't Look Back In Anger".