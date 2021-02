Pink kündigt erste Single mit Tochter Willow Sage an

Pink hat einen neuen Song angekündigt! Ein Duett, aber nicht mit irgendwem - Tochter Willow Sage singt in "Cover Me In Sunshine" mit ihrer Mutter. Es soll ein "Trostspender" in der Corona-Pandemie sein.

11. Februar 2021 - 16:22 Uhr | (ncz/spot)

Pink hat mit ihrer neunjährigen Tochter einen Song aufgenommen. © Kathy Hutchins/Shutterstock.com

Pink (41) hat eine gemeinsame Single mit ihrer neunjährigen Tochter Willow Sage angekündigt. Die -Sängerin erklärte auf Instagram, sie hätten den Song "Cover Me In Sunshine" in der Corona-Pandemie zu Hause aufgenommen, um die Leute damit "glücklich zu machen". Er soll eine "große Umarmung und ein großer Kuss" an alle sein, so Pink. "Wir alle wissen, dass dieses Jahr anders war, herausfordernd und manchmal angsteinflößend, turbulent und all diese Sachen", so die Sängerin. "Musik tröstet mich. Ich liebe es, mit meiner Tochter zu singen." Der Song soll am Freitag, 12. Februar, erscheinen. Für Willow Sage, Pinks Tochter mit Ehemann Carey Hart (45), war es nicht ihr erster Besuch in einem Tonstudio. 2018 nahm sie mit ihrer berühmten Mutter für das Album "The Greatest Showman - Reimagined" den Song "A Million Dreams (Reprise)" auf.