Pietro Lombardi geht noch 2021 auf Deutschland-Tour

Pietro Lombardi (29) hält an seiner Hallen-Tournee fest. Im November und Dezember wird der Ex-Mann von Sarah Engels (29) 17 Konzerte spielen. Die Tour führt ihn unter anderem durch Deutschland, nach Österreich und in die Schweiz.

Corona-bedingt musste die Tour zuletzt zweimal verschoben werden. Umso größer ist die Freude bei Lombardi, endlich wieder auftreten zu können. "Ich freue mich riesig, dass wir unsere lang geplanten Arena-Termine im November und Dezember 2021 durchfu?hren können. Das wird das größte, meine Fans zu sehen und wieder mit ihnen zu feiern - das wird ein riesiges Fest", wird der Sänger in einer Mitteilung zitiert. Dank jüngst beschlossener Lockerungen seien jetzt zudem wieder Tickets verfügbar, unter anderem über die Homepage des Sängers.

Die Tour-Termine im Überblick

Den Anfang macht Dortmund am 25. November, gefolgt von Luxemburg am 28. November, Zürich am 29. November und Leipzig am 30. November. Anfang Dezember geht es in Bremen (02.12.), Köln (04.12.), Hannover (05.12), Frankfurt am Main (06.12.) und Wien (08.12.) weiter. Anschließend führt Lombardis Tour nach Fürth (12.12.), Oberhausen (15.12.), Freiburg (17.12.), Kempten (18.12.), Karlsruhe (19.12.), München (20.12.), Hamburg (21.12.) und Berlin (22.12.).