Pietro Lombardi begeistert Fans mit neuem Song "Warum"

Sänger Pietro Lombardi hat einen neuen Song veröffentlicht. Fans und Promis sind begeistert. Vielen stellt sich aber auch eine Frage...

Während Sänger Pietro Lombardi (28, ) privat noch mit seiner Coronavirus-Infektion kämpft, wurde am heutigen Freitag sein neuer Song veröffentlicht. In besingt er die "schmerzhafte Situation, wenn manche Dinge unausgesprochen bleiben und man einfach noch nicht bereit ist, einander für immer loszulassen", heißt es in einem Statement seiner Plattenfirma.

Den Fans scheinen die gefühlvollen RnB-Vocals in Verbindung mit den Urban-Popsounds sehr gut zu gefallen. "Bester Song", "Wow" oder "Ich fühl's! Toller Song", ist . Auch unzählige Promis wie Evelyn Burdecki, Kay One oder Kevin Prince Boateng hinterlassen ähnliche Kommentare oder Likes. Schnell stellt sich aber auch die Frage, ob der Song wohl für seine Ex-Freundin bestimmt ist. Im Herbst hatten die beiden ihre Liebe öffentlich gemacht und einen Monat später wieder für beendet erklärt.

