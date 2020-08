Peter Maffay spielt "Back to Live"-Konzert in Berlin

Unter dem Motto "Back to Live" wird Kult-Rocker Peter Maffay mit seiner Band im Oktober ein Konzert geben - natürlich unter Einhaltung geltender Auflagen.

Peter Maffay während eines Konzerts in Berlin Anfang des Jahres.

Die Corona-Krise hat den gesamten Kulturbetrieb in Deutschland im Jahr 2020 kräftig durcheinander gewirbelt. Für ein bisschen Normalität möchte Peter Maffay (70, ) mit seiner Band sorgen. Die Musiker werden am 2. Oktober auf der Berliner Waldbühne auftreten. Die Show soll den Abschluss der "Back to Live"-Konzertreihe bilden, die von Semmel Concerts veranstaltet wird. Natürlich sollen alle geltenden Schutzmaßnahmen und Auflagen eingehalten werden.

"Wir werfen den Motor wieder an", . Nach drei Konzerten hatte Maffay im Frühjahr wegen der Erkrankung zweier Bandmitglieder seine Tournee unterbrechen müssen. Eigentlich hätten die neuen Konzerte im Sommer 2020 stattfinden sollen, was aufgrund der Corona-Krise schließlich aber nicht möglich war.

Gegen den "Konzert-Entzug"

"Die ersten drei Konzerte unserer Tour in Kiel, Hamburg und Berlin haben uns regelrecht angezündet", die abrupte Unterbrechung habe "uns alle auf Konzert-Entzug gesetzt", erklärt der Rocker weiter. "Dass es dieses Jahr doch noch einmal eine Begegnung zwischen uns und dem Publikum geben könnte, damit haben wir lange Zeit nicht gerechnet. [...] Natürlich halten wir uns streng an die geltenden Hygiene- und Abstandsregeln."

Im Rahmen der "Back to Live"-Konzertreihe werden unter anderem auch Roland Kaiser (68), Sido (39) und Helge Schneider (64) zu sehen sein. Der Ticketvorverkauf startet am 27. August um 12:00 Uhr.