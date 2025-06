Pet Shop Boys müssen Gedenkkonzert für Alexej Nawalny absagen

Die Gedenkveranstaltung "This is Navalny!" in Berlin, bei der auch die Pet Shop Boys auftreten wollten, ist abgesagt worden. Zumindest ein Programmpunkt des Events soll aber nachgeholt werden.

Die Pet Shop Boys werden nicht wie geplant nach Berlin kommen - die ganze Veranstaltung "This is Navalny!" zu Ehren des verstorbenen Alexej Nawalny wurde abgesagt.

Am 28. Juni wollte das britische Elektropop-Duo Pet Shop Boys des 2024 in russischer Haft verstorbenen Oppositionspolitikers Alexej Nawalny mit einem Konzert in Berlin gedenken. Die Veranstaltung unter dem Titel "This is Navalny!", die auch eine Aufführung des Oscar-prämierten Dokumentarfilms "Nawalny" sowie ein Live-Gespräch mit Nawalny-Witwe und Menschenrechtsaktivistin Yulia Nawalnaya (48) beinhalten sollte, muss jedoch kurzfristig abgesagt werden. sowie bekanntgegeben.

Die genauen Umstände, die zur Absage führten, werden in den jeweiligen Statements nicht mitgeteilt. In beiden Fällen ist von "Umständen außerhalb unserer Kontrolle" die Rede. Wer bereits Tickets für die Veranstaltung in der Uber Eats Music Hall erworben hat, bekommt den Kaufpreis erstattet. Sollten zusätzliche Hotel- sowie Reisekosten entstanden sein, die nicht erstattet werden können, wolle man auch in diesen Fällen entschädigen, heißt es weiter. Hierzu kann man Belege der Ausgaben an support@navalny.com senden.

Ebenfalls geplante Preisverleihung wird nachgeholt

Es war ebenfalls geplant, dass bei dem Event die erste Ausgabe des Alexej Nawalny Preises vergeben wird. Zumindest diese Preisverleihung sei aber weiterhin geplant und werde "zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden". Informationen hierzu sollen in Kürze folgen.

Das Event war erst Anfang des Monats als Gelegenheit angekündigt worden, "Menschen zusammenbringen, die sich für ein freies Russland einsetzen". Der Erlös sollte der You Are Not Alone Foundation zugutekommen, "die politisch Inhaftierte in Russland und deren Familien unterstützt".

Die Pet Shop Boys haben Nawalny zudem ein Lied namens "Hymn (In memoriam Alexei Navalny)" gewidmet. "Es ist uns eine große Ehre, die Vision eines freien, demokratischen Russlands zu unterstützen, für die Alexej Nawalny stand - ein Mann, dessen unglaublicher Mut und ungebrochener Geist bis heute inspirieren", hatten Neil Tennant (70) und Chris Lowe (65) im Vorfeld mitgeteilt.