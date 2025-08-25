Paul McCartney: Kommt 2026 ein neues Album?

Fans von Paul McCartney können sich angeblich auf neue Musik freuen: Der Ex-Beatle soll in den letzten Zügen für ein Album liegen, das im kommenden Jahr erscheinen soll. Auch eine weitere Tour ist geplant, wie ein Insider verraten hat.

Paul McCartney wurde durch "The Beatles" weltberühmt, für die er zusammen mit John Lennon die meisten Lieder geschrieben hat.

Am 18. Juni 2025 feierte Paul McCartney seinen 83. Geburtstag. Doch an die Musik-Rente scheint die Beatles-Legende noch nicht zu denken. Wie , will er 2026 ein neues Album herausbringen und auf Tour durch seine Heimat Großbritannien gehen.

"Paul ist wirklich stolz darauf"

Die Zeitung will erfahren haben, dass bereits 90 Prozent des neuen Albums fertiggestellt seien. "Paul hat das ganze Jahr an dem Album gearbeitet und ursprünglich gehofft, dass es bis Ende des Jahres erscheinen würde, aber wie bei den meisten Dingen ändern sich die Pläne", wird ein Insider zitiert. "Es ist noch nicht ganz fertig, aber der Großteil des Albums ist fertig und Paul ist wirklich stolz darauf." Das bisher letzte Album mit dem Titel "McCartney III" liegt bereits einige Jahre zurück: Es erschien 2020.

Mit den neuen Songs im Gepäck will der 83-Jährige angeblich auch auftreten: "Was Live-Shows angeht, hat er seinem Team gesagt, dass er wieder durch Großbritannien touren möchte, also stehen auch im nächsten Jahr Live-Auftritte an." Zuvor geht McCartney aber erst einmal auf US-Tour, die am 29. September 2025 in Palm Desert, Kalifornien, beginnt und am 25. November in Chicago endet.

Ringo Starr mischt musikalisch ebenfalls noch mit

Auch der zweite verbliebene Beatle, Ringo Starr (85), ist im hohen Alter noch aktiv. Im Dezember 2024 stand er wieder mit Paul McCartney auf der Bühne, im Januar 2025 veröffentlichte er sein neues Album "Look Up". Im September will er mit seiner All-Starr Band ebenfalls einige Konzerte in den USA geben.