Parookaville: Festival gibt weitere Headliner bekannt

Sechs Monate vor dem Parookaville haben die Organisatoren des Electronic Music Festivals weitere Headliner bekannt gegeben. Unter anderem werden Afrojack, KSHMR und Oliver Heldens im Juli in Weeze auftreten.

Vom 22. bis 24. Juli soll das Parookaville in Weeze stattfinden.

Der Countdown läuft: Vom 22. bis 24. Juli 2022 soll am Airport Weeze zum sechsten Mal das Electronic Music Festival Parookaville stattfinden. Derzeit sind die Organisatoren noch optimistisch, dass das große Festival trotz der Corona-Pandemie stattfinden kann. Um die Vorfreude zu wecken, haben die Veranstalter nun im Rahmen der "Artist Announcement Week #2" bereits einige Headliner und weitere Acts bekannt gegeben.

Unter den mehr als 300 Acts befindet sich unter anderem der Grammy-Gewinner Afrojack (34), der am Freitagabend auf der Mainstage auflegt. US-DJ KSHMR (33) dreht am Samstagabend auf der Mainstage ein und mit Oliver Heldens (26) kehrt am Sonntagabend ein alter Bekannter des Parookaville zurück.

Kultur Royal

Jeden Donnerstagmorgen das Neueste aus der Münchner Kulturszene. E-Mail eingeben und den Kultur-ROYAL-Newsletter abonnieren! Anmelden www.CleverReach.de

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Weitere bereits bekannte Acts sind der Niederländer Mike Williams, Hardstyle-DJ Brennan Heart und der Berliner Rapper Finch. Im Rahmen der "Line-up Announce Weeks" gibt Parookaville einmal im Monat auf allen Social-Media-Kanälen weitere Acts bekannt. Im Dezember hatte Parookaville bereits Armin van Buuren (45), Scooter, Fisher (35) und Yellow Claw als Headliner sowie Alle Farben (36), David Puentez (36), Tungevaag (28), Vize und viele weitere als Acts angekündigt.