Panne bei Beyoncé-Show: So kam es zum kippenden Auto in der Luft

Bei ihrem ersten "Cowboy Carter"-Konzert in Houston erlebte Beyoncé einen Schreckmoment: Ihr schwebender roter Wagen begann in der Luft zu kippen. Die Sängerin reagierte besonnen und professionell. Bei Instagram nimmt sie die Panne mit Humor.

Beyoncé (43) erlebte am vergangenen Wochenende während ihrer "Cowboy Carter"-Tour eine dramatische Technikpanne, die ihre Professionalität und Geistesgegenwart unter Beweis stellte. Die Situation spitzte sich zu, als die Sängerin in ihrer Heimatstadt Houston ihren Hit "16 Carriages" in einem spektakulären roten Cabrio performte, das über dem Publikum schwebte.

Plötzlich begann das Fahrzeug bedrohlich zu kippen. dokumentierten den erschreckenden Moment, in dem sich Beyoncé an den Seilen festhielt, während ihr Wagen in eine gefährliche Schieflage geriet.

Beyoncé nimmt es mit Humor

Die Musikerin sagte mehrmals "Stopp" durch das Mikrofon, während sie weiterhin in der Luft schwebte. Ihre Stimme blieb dabei erstaunlich ruhig und beherrscht. Die Musik wurde sofort gestoppt, und das Auto wurde vorsichtig zur Bühne heruntergelassen. Sobald Beyoncé wieder sicher auf festem Boden stand, wandte sie sich an ihr Publikum: "Ich möchte euch dafür danken, dass ihr mich liebt. Falls ich jemals falle, weiß ich, dass ihr mich auffangen werdet."

Ein Sprecher der Sängerin erklärte "CBS News" zu dem Zwischenfall: "Eine technische Störung führte dazu, dass der fliegende Wagen, eine Requisite, die Beyoncé nutzt, um das Stadion zu umkreisen und ihre Fans aus der Nähe zu sehen, ins Kippen geriet." Glücklicherweise wurde niemand verletzt, und die Show konnte ohne weitere Probleme fortgesetzt werden.

Obwohl sie sich zunächst nicht direkt zu dem Vorfall äußerte, teilte die Sängerin am folgenden Tag ein Foto . "Ich liebe dich, Houston", schrieb sie zu dem Post, der mehrere Bilder von der Show beinhaltete. Inzwischen hat sich die Sängerin auf humorvolle Art zu dem Vorfall geäußert. ist sie in dem schrägen Wagen zu sehen. Dazu schrieb sie den Songtitel: "Sittin' Sidewayz" (zu Deutsch: "Sitze auf der Seite").

Im Juli folgen für den Popstar noch zwei Auftritte in Washington, D.C., vier Shows in Atlanta und zwei Shows in Las Vegas. Dort soll die Tour am 26. Juli enden.