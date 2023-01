Panic! At The Disco lösen sich nach fast 20 Jahren auf

Die US-Alternative-Rock-Band Panic! At The Disco löst sich nach fast 20 Jahren auf. Das hat Frontmann Brendon Urie bekannt gegeben und gleichzeitig verraten, dass er erstmals Vater wird.

Panic! At The Disco wird sich auflösen. Das hat der Leadsänger der US-Band, Brendon Urie (35), den Fans mitgeteilt. "Aufgewachsen in Vegas, hätte ich mir nie vorstellen können, wohin mich dieses Leben führen würde", begann er seine Botschaft. "All die vielen Orte auf der ganzen Welt und all die Freunde, die wir auf dem Weg gefunden haben."

Doch manchmal müsse eine Reise enden, damit eine neue beginnen könne, erklärt der Sänger. "Wir haben versucht, es für uns zu behalten, obwohl einige von euch vielleicht davon gehört haben. Sarah und ich erwarten sehr bald ein Baby!", verkündet der Musiker zudem. "Die Aussicht, Vater zu werden und zu sehen, wie meine Frau Mutter wird, ist [...] sehr aufregend. Ich freue mich auf dieses nächste Abenteuer." Dies bedeute, dass er "dieses Kapitel meines Lebens zu Ende bringen werde und meinen Fokus und meine Energie auf meine Familie richte. Damit wird es Panic! At The Disco nicht mehr geben."

Kultur Royal

Jeden Donnerstagmorgen das Neueste aus der Münchner Kulturszene. E-Mail eingeben und den Kultur-ROYAL-Newsletter abonnieren! Anmelden www.CleverReach.de

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Letzte Konzerte

Er wolle sich für die große Unterstützung in all den Jahren bedanken, schreibt Brendon Urie weiter. "Ich habe hier gesessen und versucht, die perfekte Art zu finden, dies zu sagen, und ich kann wirklich nicht in Worte fassen, wie viel es uns bedeutet hat." Es sei der Band eine Freude gewesen, "nicht nur die Bühne mit so vielen talentierten Menschen, sondern auch unsere Zeit mit euch zu teilen. Ich freue mich darauf, alle in Europa und Großbritannien auf einer letzten gemeinsamen Reise zu sehen."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Panic! At The Disco wurde 2004 von den Schulfreunden Ryan Ross (36) und Spencer Smith (35) gegründet, später kamen Brendon Urie und Brent Wilson (35) dazu. Die Besetzung wechselte seitdem des Öfteren, Urie ist das einzige verbliebene Originalmitglied. 2005 veröffentlichte die Band ihr Debütalbum "A Fever You Can't Sweat Out". Als ihre erfolgreichste Veröffentlichung gilt die Single "High Hopes" von 2018, die unter anderem bei den MTV Video Music Awards und den Billboard Music Awards ausgezeichnet wurde. 2022 wurde das siebte Studioalbum "Viva Las Vengeance" veröffentlicht, mit dem die Band dieses Jahr noch gehen wird. Hierzulande ist Panic! At The Disco am 21. Februar in der Olympiahalle in München, am 23. Februar in der Barclays Arena in Hamburg und am 24. Februar in der Kölner Lanxess Arena zu sehen.