Ozzy Osbourne muss Konzert absagen: "Ich bin noch nicht bereit"

Erneut Sorge um den Gesundheitszustand von Ozzy Osbourne: Wie der Musiker via Instagram mitteilte, muss er wegen anhaltender Probleme einen Festival-Termin im Oktober absagen.

Das große Bühnen-Comeback von Ozzy Osbourne muss verschoben werden. bekannt gab, musste er den geplanten Auftritt beim Power Trip Festival in den USA Anfang Oktober absagen. Dies sei eine "schmerzhafte Erfahrung" für ihn gewesen, so der "Godfather of Metal". Der Grund für den Rückzieher: seine angeschlagene Gesundheit.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

"Mein ursprünglicher Plan war es, im Sommer 2024 auf die Bühne zurückzukehren", erklärt Osbourne. Doch als das Angebot für den Festival-Auftritt im Herbst 2023 kam, sei er "zu optimistisch nach vorne gegangen". Leider sage ihm sein Körper aber, dass er "einfach noch nicht bereit" sei: "Ich bin viel zu stolz, als dass ich die erste Show seit fünf Jahren nur halbherzig gestalte."

Kultur Royal

Jeden Donnerstagmorgen das Neueste aus der Münchner Kulturszene. E-Mail eingeben und den Kultur-ROYAL-Newsletter abonnieren! Anmelden www.CleverReach.de

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Wer ihn beim Power Trip Festival ersetzen wird, ist bislang noch nicht klar. Ozzy Osbourne spricht aber von "persönlichen Freunden" von ihm: "Ich kann versprechen, dass ihr nicht enttäuscht sein werdet." Im März sagte Osbourne bereits alle anstehenden Termine für seine Großbritannien- und Europa-Tournee wegen seiner lädierten Wirbelsäule ab und verschob die Termine ins nächste Jahr.

Ozzy Osbourne leidet seit Jahrzehnten an gesundheitlichen Problemen

Damals gab er bekannt, dass seine Stimme zwar in Ordnung sei, sein Körper aber nach vielen Behandlungen und Therapien immer noch zu schwach, um auf der Bühne zu stehen. Der "Prince of Darkness" leidet seit Jahrzehnten unter schweren gesundheitlichen Problemen. Bereits in den 90er-Jahren wurde seine Parkinson-Krankheit diagnostiziert, weswegen er teilweise unter Zitteranfällen und Sprachstörungen leidet.

Seine 2018 begonnene Abschiedstournee musste Osbourne ebenfalls bereits wegen gesundheitlichen Problemen mehrfach unterbrechen. Seitdem stand er nicht mehr auf der Bühne. 2020 erkrankte er an einer Lungenentzündung, 2021 und 2022 folgten Operationen am Rücken. Eigentlich gab Osbourne im Februar 2023 bekannt, aufgrund seiner gesundheitlichen Probleme nie mehr auf Tournee gehen zu können. Wenige Wochen später folgte aber die Kehrtwende und er kündigte neue Konzerte an, auf die die Fans jedoch bis heute warten.