Ozzy Osbourne: Mit diesen Worten verabschiedet er sich von seinen Fans

Historischer Abend in Birmingham: Die legendäre Heavy-Metal-Band Black Sabbath hat ihr letztes Konzert gegeben. Es war gleichzeitig der große Abschied von Lead-Sänger Ozzy Osbourne, der seinen Fans ein letztes Mal einheizte - und emotionale Schlussworte fand.

42.000 Fans haben am 5. Juli beim letzten Konzert von Black Sabbath noch einmal richtig abgefeiert und Ozzy Osbourne (76) von der großen Bühne verabschiedet. Der Rocker beendete seinen allerletzten Live-Auftritt mit einigen emotionalen Worten im Villa Park Stadium in Birmingham. Im Publikum feuerten ihn auch seine Ehefrau Sharon (72) und Tochter Kelly (40) an.

"Wir danken euch von ganzem Herzen"

Osbourne performte zusammen mit Tony Iommi, Geezer Butler und Bill Ward - die Originalbesetzung fand seit 2005 für das Abschiedskonzert erstmals wieder zusammen. Der 76-Jährige hat in den vergangenen Jahren offen über seinen schlechten Gesundheitszustand gesprochen. Bereits seit 2003 kämpft er gegen Parkinson. In den vergangenen fünf Jahren unterzog er sich zudem sieben Operationen, darunter einer vierten Wirbelsäulenoperation 2023. Er will weiterhin Musik aufnehmen, aber nicht mehr live auftreten.

Kultur Royal

Jeden Donnerstagmorgen das Neueste aus der Münchner Kulturszene. E-Mail eingeben und den Kultur-ROYAL-Newsletter abonnieren! Jetzt anmelden

Der Heavy-Metal-Sänger hatte einige ergreifende Worte für seine Fans übrig, als er die Show in seiner Heimatstadt Birmingham - wo Black Sabbath vor etwa 56 Jahren gegründet wurde - zu einem emotionalen Abschluss brachte. "Das ist der letzte Song überhaupt. Eure Unterstützung hat uns einen fantastischen Lebensstil ermöglicht, wir danken euch von ganzem Herzen", sagte er, . Auf dem Bildschirm erschien zudem die Nachricht: "Danke für alles, ihr seid verdammt großartig. Birmingham für immer." Danach wurde ein Feuerwerk entzündet.

Osbourne noch einmal im bewährten Look

Bereits im Laufe der Abends dankte Ozzy Osbourne dem Publikum wiederholt für die Unterstützung während seiner fünf Jahrzehnte in der Musikindustrie. "Ihr habt keine Ahnung, wie ich mich fühle", rief er den jubelnden Fans zu. Der "Prinz der Dunkelheit" trug seinen charakteristischen Eyeliner, schwarze Nägel und ein Lederoutfit. "Es ist so schön, auf dieser verdammten Bühne zu stehen", betonte der Musiker.

Nachdem Osbourne sein Solo-Set beendet hatte, startete die Band einen 25-minütigen Gig mit dem Song "War Pigs", bevor sie unter dem Jubel der Menge mit "NIB" und "Iron Man" loslegte und mit "Paranoid" abschloss. In einem Video blickte Black Sabbath zudem auf die lange Karriere und den damit verbundenen Lifestyle zurück.

Große Rockbands supporten Black Sabbath

Bei dem insgesamt zehnstündigen Konzert, mit dem die Pioniere der Heavy-Metal-Musik gewürdigt wurden, traten auch andere große Rockbands auf. So stimmten unter anderen Metallica, Guns N' Roses, Aerosmith und Slash auf das große Finale von Black Sabbath ein.