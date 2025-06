OP statt Auftritt: Paul Simon muss Konzerte in Philadelphia absagen

Paul Simon hat zwei Konzerte in Philadelphia wegen chronischer Rückenschmerzen abgesagt. Der Musiker muss sich einem kleinen chirurgischen Eingriff unterziehen.

Große Enttäuschung und auch Sorge bei den Fans von Paul Simon (83): Der legendäre Singer-Songwriter hat extrem kurzfristig zwei Konzerte in Philadelphia absagen müssen. Grund sind chronische und intensive Rückenschmerzen, die eine sofortige medizinische Behandlung erfordern.

Die schlechte Nachricht wurde am Samstag des Musikers verkündet. In einem ausführlichen Statement erklärte Simons Team die Hintergründe der Absage: "Bedauerlicherweise muss Paul Simon zwei Shows absagen - heute Abend, den 28. Juni, und morgen Abend, den 29. Juni - in der Academy of Music in Philadelphia."

Schmerzen wurden unerträglich

Der 83-Jährige kämpfe bereits seit längerer Zeit mit den Rückenproblemen, wie es in der Mitteilung heißt. "Heute wurden sie unbeherrschbar und erfordern sofortige Aufmerksamkeit", so die Erklärung für die kurzfristige Absage der beiden Wochenend-Konzerte.

Simon muss sich in den kommenden Tagen einem "kleinen chirurgischen Eingriff" unterziehen. Der Grammy-Gewinner hofft jedoch, dass er nach der Operation seine "A Quiet Celebration Tour", die Anfang April begonnen hatte, fortsetzen kann.

Ungewisse Zukunft der Tour

Ob die beiden Philadelphia-Konzerte nachgeholt werden können, steht derzeit noch nicht fest. "Leider müssen wir diese Shows zu diesem Zeitpunkt absagen, da wir nicht die Möglichkeit haben, sie zu verschieben", teilte das Management mit.

Dennoch zeigt sich das Team optimistisch: "Wir sind jedoch hoffnungsvoll, dass Paul nach diesem kleinen chirurgischen Eingriff, der in den nächsten Tagen geplant ist, in der Lage sein wird, die Tour zu vollenden und auch zu schauen, ob er zurückkehren kann, um diese Termine nachzuholen."

Vollständige Erstattung für Ticketinhaber

Für die Konzertbesucher gibt es wenigstens eine positive Nachricht: Alle Ticketinhaber der beiden abgesagten Shows erhalten ihr Geld komplett zurück. "In der Zwischenzeit wenden Sie sich bitte an Ihre Verkaufsstelle oder Ihren örtlichen Ticketanbieter für eine vollständige Rückerstattung", so der Hinweis am Ende der Mitteilung.