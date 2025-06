Oasis stellen weitere Tickets für Reunion-Tour in Aussicht

Die Euphorie um die Oasis-Reunion kennt keine Grenzen. Jetzt gibt es neue Hoffnung für alle, die beim ersten Ticket-Ansturm leer ausgegangen sind.

Die Gallagher-Brüder lassen ihre Fans weiter hoffen. deutete Oasis an, dass möglicherweise doch noch weitere Tickets für die mit Spannung erwartete Reunion-Tour verfügbar werden könnten. "Die Promoter könnten eventuell eine sehr begrenzte Anzahl zusätzlicher Karten freigeben", heißt es in der Mitteilung der Band.

Die finale Entscheidung über eine Nachlieferung soll "in den kommenden Tagen" fallen, sobald alle notwendigen Überprüfungen abgeschlossen sind. Die Band rät ihren Anhängern, die Oasismynet-Mitglieder oder Ticketmaster-Nutzer sind, ihre E-Mail-Postfächer genau im Blick zu behalten.

Der Verkaufsstart im vergangenen Jahr hatte für Chaos gesorgt. Obwohl 1,4 Millionen Tickets für die UK-Termine zur Verfügung standen, reihten sich sage und schreibe zehn Millionen Fans aus 158 Ländern in die virtuellen Warteschlangen ein. Hunderttausende Fans verbrachten stundenlang vor ihren Bildschirmen, in der Hoffnung, Karten für die Comeback-Tour zu ergattern, die 15 Jahre nach der Trennung der legendären Britpop-Band geplant ist.

Massive Kritik am Verkaufssystem

Besonders heftige Kritik erntete das sogenannte "Dynamic Pricing" von Ticketmaster. Dieses System passt die Preise automatisch an die Nachfrage an - mit drastischen Folgen für die Fans. Während Tickets ursprünglich für 135 Pfund angeboten wurden, schnellten die Preise während des Verkaufs auf über 350 Pfund in die Höhe. Oasis reagierten auf die Kritik und : "Es muss klargestellt werden, dass Oasis die Entscheidungen über Ticketing und Preisgestaltung vollständig ihren Promotern und ihrem Management überlassen und zu keiner Zeit Kenntnis davon hatten, dass dynamische Preisgestaltung eingesetzt werden würde."

Im August 2024 hatten die Streithähne Liam Gallagher (52) und Bruder Noel (58) verkündet, dass sie sich vertragen haben und wieder gemeinsam auf die Bühne wollen. "Die Waffen sind verstummt. Die Sterne haben sich ausgerichtet. Das lange Warten ist vorbei. Kommt und seht. Es wird nicht im Fernsehen übertragen", so die Band damals. Ursprünglich starteten die Gallagher-Brüder 1991 als Oasis durch, 2009 kam es zum großen Bruch.

Nach dem Start ihrer Reunion-Tour in Cardiff am 4. Juli und mehreren Konzerten in Manchester, London, Edinburgh und Dublin geht es für eine Handvoll Shows nach Kanada, in die USA und nach Mexiko, dann wieder nach zurück London. Anschließend führt die Tour die Band weiter nach Südostasien, Australien und schließlich nach Südamerika. Am 23. November endet die Tour nach aktuellem Stand in São Paulo.