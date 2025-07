Oasis ehren Ozzy Osbourne im Wembley-Stadion

Bei ihrem ersten Londoner Reunion-Konzert widmeten Oasis ihre Hymne "Live Forever" dem verstorbenen Black-Sabbath-Star Ozzy Osbourne. Die emotionale Geste der Gallagher-Brüder sorgte für tosenden Applaus im ausverkauften Wembley-Stadion.

Es war ein Moment, der unter die Haut ging: Bei ihrem ersten Londoner Konzert im legendären Wembley-Stadion widmeten die Gallagher-Brüder Liam und Noel ihre Hymne "Live Forever" der verstorbenen Black-Sabbath-Ikone Ozzy Osbourne. Die rührende Geste sorgte für emotionale Momente und tosenden Applaus unter den 90.000 Fans im ausverkauften Stadion.

Der 76-jährige Rockstar war am Dienstag verstorben, wie seine Familie in einem bewegenden Statement bestätigte. "Mit mehr Trauer, als bloße Worte ausdrücken können, müssen wir berichten, dass unser geliebter Ozzy Osbourne heute Morgen verstorben ist", hieß es in der Erklärung von Ehefrau Sharon und den Kindern Jack, Kelly, Aimee und Louis.

Kultur Royal

Jeden Donnerstagmorgen das Neueste aus der Münchner Kulturszene. E-Mail eingeben und den Kultur-ROYAL-Newsletter abonnieren! Jetzt anmelden

Emotionale Würdigung auf der Bühne

ist der besondere Moment des Oasis-Konzerts zu sehen: Bei den letzten Klängen von "Live Forever", wurde auf den riesigen Bildschirmen der Bühne ein Bild Osbournes gezeigt, danach ergriff Frontmann Liam Gallagher (52) das Wort und sagte schlicht: "Das war für Ozzy Osbourne, einen Rock'n'Roll-Star." Anschließend stimmte die Band passenderweise "Rock'n'Roll Star" an.

Bereits bei früheren Konzerten ihrer sensationellen Reunion-Tour hatten Oasis "Live Forever" anderen Persönlichkeiten gewidmet. Bei ihren Cardiff-Shows, mit denen die Tour begann, ehrten sie Liverpool-Fußballer Diogo Jota. Dessen Trikotnummer 20 wurde am Ende des Songs auf den großen Leinwänden eingeblendet und sorgte ebenfalls für Jubel und Applaus unter den Fans.

Triumphale Rückkehr nach Wembley

Für Oasis bedeutete der Auftritt im Wembley-Stadion eine historische Rückkehr. Zum ersten Mal seit dem 12. Juli 2009, während ihrer damaligen "Dig Out Your Soul"-Tour, standen die Gallagher-Brüder wieder auf der berühmten Bühne. Insgesamt sieben Konzerte werden sie dort spielen.

Die Tour, die bereits als "Rock'n'Roll-Reunion des Jahrzehnts" gefeiert wird, begann mit zwei ausverkauften Nächten in Cardiff, führte über fünf emotionale Heimspiele im Heaton Park in Manchester und erreicht nun ihren Höhepunkt in London. Die zweistündigen Shows haben durchweg Fünf-Sterne-Kritiken erhalten und gelten als die heißesten Tickets Großbritanniens.