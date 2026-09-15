Oasis 2027 live in München: Die wichtigsten Infos zu Tickets, Setlist, Special Guest und Anfahrt

Lange mussten die Oasis-Fans darauf warten, dass die Britpop-Band wieder in Deutschland spielt. 2027 hat das Warten ein Ende.

Oasis gehen 2027 erneut auf Comeback-Tour - diesmal auch in Deutschland.

18 lange Jahre ist es her, dass Oasis zuletzt live in München gespielt hat. Am 27. Februar 2009 standen die beiden Gallagher-Brüder gemeinsam im Zenith auf der Bühne. Ein halbes Jahr später, im August 2009 kam es dann zum großen Bruch zwischen Noel und seinem Bruder Liam und die erfolgreiche Band Oasis war fortan Geschichte.

2025 dann das große musikalische Wunder, an das kein Oasis-Fan mehr glauben wollte. Die Gallagher-Brüder haben sich vertragen, Oasis kam wieder zusammen und ging sogar auf eine weltweite "Reunion"-Tour. Es gab Konzerte in 13 verschiedenen Ländern, doch auf dem europäischen Festland hat sich Oasis nicht blicken lassen.

Doch 2027 wird sich das ändern. Am 14. September 2026 hat Oasis, nach monatelangen Spekulationen, eine große Tournee mit insgesamt 38 Konzerten angekündigt, darunter auch zwei in Deutschland.

Wann spielt Oasis in München?

Oasis werden am 2. und 3. Juli 2027 in der Münchner Allianz Arena auftreten. Es werden die beiden einzigen Konzerte von Oasis in Deutschland sein.

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Wo gibt es Tickets für die Oasis-Konzerte in München?

Um Karten für die beiden Oasis-Konzerte in der Allianz Arena zu ergattern, muss man sich bis 17. September 2026, 17 Uhr unter www.oasisinet.com registrieren. Fans, die im Registrierungsverfahren erfolgreich sind, erhalten einen individuellen, nicht übertragbaren Code, mit dem sie auf ein ihnen zugewiesenes Verkaufszeitfenster zugreifen können. In Deutschland findet der Ticketverkauf am Freitag, 25. September, am Samstag, 26. September, und am Sonntag, 27. September, statt. An jedem dieser Tage gibt es drei Verkaufszeitfenster.

Wann beginnen die Oasis-Konzerte in München?

Die genaue Zeit ist derzeit noch nicht bekannt.

Wer spielt im Vorprogramm von Oasis in München?

Als Special Guest wird der britische Singer-Songwriter und Ex-The-Verve-Frontmann Richard Ashcroft im Vorprogramm der beiden Oasis-Konzerte spielen.

Setlist: Welche Songs wird Oasis in München spielen?

Basierend auf ihrer "Reunion"-Tour im Jahr 2025 dürften Oasis in München u. a. folgende Songs spielen:

Hello

Acquiesce

Morning Glory

Some Might Say

Bring It On Down

Cigarettes & Alcohol

Fade Away

Supersonic

Roll With It

Talk Tonight

Half the World Away

Little by Little

D'You Know What I Mean?

Stand by Me

Cast No Shadow

Slide Away

Whatever

Live Forever

Rock 'n' Roll Star

The Masterplan

Don't Look Back in Anger

Wonderwall

Champagne Supernova

Anreise: Wie kommt man zur Allianz Arena?

HINWEIS: Mit dem Konzertticket können U-Bahn, Bus, Tram und S-Bahn im MVV kostenfrei genutzt werden.

Wer mit dem Zug am Münchner Hauptbahnhof oder am Münchener Ostbahnhof ankommt, nimmt anschließend die S-Bahn zum zentralen Umsteigepunkt Marienplatz und steigt dort in die U-Bahn-Linie U 6 (Richtung Garching-Forschungszentrum) ein. Ausstieg ist an der Haltestelle Fröttmaning. Die Fahrzeit vom Marienplatz bis nach Fröttmaning beträgt ca. 16 Minuten. Von dort erreicht man das Stadion bequem zu Fuß über die Esplanade.

Wer direkt vom Münchner Flughafen "Franz-Josef-Strauß" zur Allianz Arena möchte, steigt in die S-Bahn-Linie 8 Richtung Herrsching und fährt mit dieser bis zum Marienplatz. Von dort mit der U 6 (Richtung Garching-Forschungszentrum) bis zur Haltestelle Fröttmaning.

Sicherheits- und Besucherinformationen

Erlaubt sind Taschen bis zu einer Größe von maximal DIN A4

Beim Einlass wird es Sicherheitskontrollen und Bodychecks geben

Kinder unter 6 Jahren erhalten keinen Zutritt

Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 13 Jahren erhalten nur in Begleitung einer personensorgeberechtigten oder erziehungsbeauftragten Person Zutritt

Nicht erlaubt sind: