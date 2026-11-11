Schreckmoment beim Konzert: Nico Santos muss seinen Auftritt in der Münchner Olympiahalle kurzzeitig unterbrechen.

Als Pop-Star Nico Santos vor ein paar Wochen im Olympiapark zu Gast war, konnte man noch im T-Shirt zur Bühne schlendern. Sein Open-Air-Set beim Superbloom Festival beendete er mit den Worten: "Wir sehen uns bald wieder". Diesmal herrschte Winterwetter vor der Olympiahalle, die er zum ersten Mal bespielte. Ein paar mehr Fans hätten seinem Sommer-Ruf ruhig folgen können.

Ganz ausverkauft war die Halle nicht. Die, die da waren, erlebten einen Star zum Anfassen mit Radio-Hits wie "Better", der allerdings erst nach einem Überraschungsauftritt von seinem Sänger-Kumpel so richtig auftaute.

Und dann kommt Álvaro Soler

Im roten Konfettiregen gab es ganz zu Beginn "Rooftop". Der Gitarrentechniker aus der Crew hatte damit gleich einen neuen Job bekommen: Neben dem Stimmen der Instrumente pustete er in den Songpausen die Konfettischnipsel mit einem Mini-Laubbläser von der Bühne. Die war leicht nach hinten ansteigend und mündete in eine riesige Leinwand, auf der der 33-Jährige jederzeit perfekt sichtbar war. Leider wuselte für die Nahaufnahmen der Kameramann oft um den Sänger und die sechsköpfige Band herum. Ein etwas nervöser Beginn, den man dem gestandenen Showman gar nicht zugetraut hätte.

Nico Santos live in der Olympiahalle. © Jens Niering

Der Grund für die Anspannung stand noch hinter der Bühne. Mit Álvaro Soler sang er den Santana-Klassiker "Maria Maria" und ihr Duett "Candela" im coolen Buena-Vista-Social-Club-Stil. "Einer der tollsten Menschen im Musik-Business, die ich je kennenlernen durfte. Ihr wisst nicht, wie lange ich auf diesen Moment gewartet habe", rief er, sichtlich befreit vom Druck.

Soler beobachtete den Rest des Konzerts mit Hits wie "Unforgettable" oder "Play With Fire" aus dem Mischpultbereich neben seiner Frau, zu der er sich fast unerkannt im Kapuzenpulli durch die Zuschauerreihen gemogelt hatte.

Latin-Pop und Falsett-Gesang

Musikalisch zeigte Santos an diesem Abend eine bemerkenswerte Spannweite. Der Mann kann nicht nur das hochglanzpolierte Radio-Format, sondern funktioniert auch als organischer Live-Musiker. Eine Mischung aus Latin-Pop, Falsett-Gesang und groovigen R&B-Anleihen. Auf einer kleinen Zweitbühne mitten im Publikum wechselte Santos die Song-Sprache. Auf Deutsch gab es "Gestern" oder "Sex ohne Grund". Hier zeigte sich ein vollkommen anderes Bild vom Star: "Vor 10, 15 Jahren habe ich angefangen, mit Kumpels Beats zu bauen", erklärte er zum nicht ganz jugendfreien Track, den er live auf einer Groovebox nachbaute, bevor er den unveröffentlichten Song "I Got You" beim Rückweg zur Bühne anstimmte.

Als der Star dann kurzzeitig zum echten Rocker mutierte und den Blur-Klassiker "Song 2" anstimmte, gab es einen kurzen Schreckmoment: Ein Fan klappte in den ersten Reihen zusammen und musste vom Rettungsdienst aus der Halle getragen werden. Santos unterbrach die Show für einige Minuten und setzte das Set erst fort, als Entwarnung aus dem Graben kam.

Dass Santos in München schließlich so spürbar auftaute, hat auch familiäre Wurzeln: Vater Egon betrieb vor Jahren den Plattenladen "Melody Maker" in der Adalbertstraße. Diese Schwabinger Musik-DNA führt der Sohn fort. "Es war die geilste Tour meines Lebens", sagte der Star verschwitzt nach dem Ende der Show.