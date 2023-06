Neue Single "Copa Vacía": Shakira wird zur Meerjungfrau

Shakira schlägt wieder zu: Nach dem Überraschungserfolg mit Bizarrap veröffentlicht die Sängerin eine weitere Kooperation. Sie hat sich mit dem kolumbianischen Sänger Manuel Turizo zusammengetan - und ist zur Meerjungfrau geworden.

Shakira (46) legt nach: Zusammen mit Manuel Turizo (23) hat die Sängerin ihre neue Single "Copa Vacía" veröffentlicht.

, bei dem unter anderem auch Shakira selbst Regie geführt hat, wird die Sängerin als Meerjungfrau mit rosa Mähne von Turizo aus einer Müllhalde "gefischt". Den Hauptteil des Liedes schmachten sich die beiden im Regen oder durch ein Aquarium sehnsuchtsvoll an. Im Song geht es um ein Paar, das verzweifelt versucht, seine Beziehung zu retten.

Musikalisch dürfte sich zu dem Reggaeton-Beat auch zu zweit gut tanzen lassen. war für den kolumbianischen Sänger mit der Kooperation ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung gegangen. Demnach war Shakira schon seine Muse, als er noch ein kleines Kind gewesen war.

Neues Album im Anmarsch?

Für Shakira ist es nicht die erste Kooperation des Jahres. Mit der Single "Music Sessions Vol. 53" hatte sie schon früher in diesem Jahr zusammen mit Bizarrap Geschichte geschrieben. Der Song, der auch nach einer klaren Abrechnung mit ihrem Ex Gerard Piqué (36) klingt, war weltweit auf Platz 1 der Charts debütiert, hat 14 Guinness World Records gebrochen und ist der spanischsprachige Song mit den meisten Streams an einem Tag.

Shakira bereitet sich derzeit angeblich auf die Veröffentlichung eines neuen Longplayers vor. Es wäre ihr erstes Album seit 2017.