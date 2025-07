Naomi Campbell und Miley Cyrus kollaborieren für Musikvideo

Eine außergewöhnliche Zusammenarbeit: Für ihr Musikvideo zu "Every Girl You've Ever Loved" hat sich Miley Cyrus Supermodel Naomi Campbell an ihre Seite geholt. Die beiden liefern ein Statement zwischen Mode und Emotionen.

Wenn Musik auf Mode trifft und Popstar auf Supermodel-Ikone: Miley Cyrus (32) begeistert in ihrem neuen Musikvideo mit einer außergewöhnlichen Kollaboration. steht niemand Geringeres als Topmodel Naomi Campbell (55) an ihrer Seite. Gemeinsam liefern die beiden Frauen ein visuell wie künstlerisch starkes Statement, irgendwo zwischen Fashion-Editorial und Musikperformance.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (YouTube). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter YouTube über den Consent-Anbieter verweigert

Der Song ist Teil von Cyrus' aktuellem Album "Something Beautiful", das im Mai erschien und als eine der persönlichsten und stilistisch facettenreichsten Arbeiten ihrer Karriere gilt. "Every Girl You've Ever Loved" hebt sich dabei durch besonders emotionale Tiefe hervor, und erhält mit dem neuen Video ein visuelles Pendant, das den Song kunstvoll unterstreicht.

Kultur Royal

Jeden Donnerstagmorgen das Neueste aus der Münchner Kulturszene. E-Mail eingeben und den Kultur-ROYAL-Newsletter abonnieren! Jetzt anmelden

Naomi Campbell würdigt Miley Cyrus

Es ist offenbar eine besondere Zusammenarbeit für beide: "Ich bin so stolz, Teil dieses kraftvollen Moments mit dir zu sein, Miley", kommentiert Campbell auf YouTube. "Deine Vision, deine Stimme, dein Herz - es scheint alles durch. Danke, dass du mich in dieses Projekt einbezogen hast."

Gedreht in einem rauen Warehouse-Setting, vereint das Musikvideo kühle Industrie-Ästhetik mit emotionaler Performance. Beide sind in knappen schwarzen Bodys, Netzstrumpfhosen und High Heels gekleidet. Cyrus zeigt sich in ausdrucksstarken Posen und bewegenden Momenten, während Naomi Campbell nicht nur visuell beeindruckt, sondern auch mit Worten.

In einer poetischen Spoken-Word-Rede sagt Campbell: "She never wears a watch, still she's never late / She's got that kind of grace / Did Botticelli paint her face? / She has the perfect scent / She speaks the perfekt French / She can dance the night away / And still she'll never break a sweat". Auf Deutsch: "Sie trägt nie eine Uhr und ist dennoch nie zu spät / Sie hat diese Art von Anmut / Hat Botticelli ihr Gesicht gemalt? / Sie hat den perfekten Duft / Sie spricht das perfekte Französisch / Sie kann die ganze Nacht durchtanzen / Und kommt trotzdem nie ins Schwitzen".

Ob die Worte eine Hommage an Miley Cyrus oder jemand anderen sind, ist nicht klar. Einige Musikpublikationen, , spekulieren, dass die Lyrics von Dua Lipa handeln könnten: Zum einen ist die Sängerin auf Charli xcxs "Talk talk"-Remix mit Troye Sivan auf Französisch zu hören. Zudem veröffentlichte sie 2023 eine Single mit dem Titel "Dance the Night" für den "Barbie"-Film. Dass sie "nie ins Schwitzen" käme, ist möglicherweise eine Anspielung auf das virale "Go girl, give us nothing"-Meme über Dua Lipas angeblich fehlenden Tanzkünste.