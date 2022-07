Nachschub für die Sommer-Playlist: Neue Songs für die heiße Jahreszeit

Zahlreiche Künstlerinnen und Künstler haben in diesem Jahr wieder Songs für die heiße Jahreszeit geliefert. Von Indie-Pop bis Schlager: Diese neuen Sommersongs sollte man nicht verpassen.

Der Sommer hat Deutschland fest im Griff. Für die heiße Jahreszeit liefern zahlreiche Künstlerinnen und Künstler den passenden Soundtrack - ob verpackt in Herzschmerz- oder Gute-Laune-Songs. Wer nach neuen Hits für seine Playlist sucht, wird hier fündig: Von Indie-Pop bis Schlager ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Ronis Goliath - "Fly"

Der Song "Fly" liefert Sommer pur: Mit Gitarrensounds und entspannten Beats im Gepäck entsteht direkt gute Laune. Das Sahnehäubchen für den idealen Sommersong liefert Ronis Goliath mit seiner unverkennbaren Stimme.

Juan Daniél ft. Ben Pol - "Vamonos"

Auch zu Juan Daniéls "Vamonos" kann man die Füße nicht stillhalten. Der Latin-Pop-Sänger hat einen temperamentvollen Sommerhit geschaffen. Das dazugehörige Musikvideo, entstanden in Uganda, hat bereits mehr als eine halbe Million Aufrufe und verspricht echte Sommer-Vibes.

Antonia Kubas - "Jung für immer"

Antonia Kubas (40) stimmt mit ihrem Song "Jung für immer" auf eine ausgelassene Sommerparty ein. "Heute Nacht bleibt die Zeit stehen / Morgen darf sie sich weiterdrehen", singt sie darin. "Wir tanzen Scherben weg, Schnapsideen werden echt." Der Song spiegelt den perfekten Urlaub für sie wider: "Die klassischen italienischen Badeorte sind meine Lieblingsurlaubsziele im Sommer. Ich liebe es, mich für den abendlichen Spaziergang schick anzuziehen, spät zu essen und bis in die Nacht draußen zu sein", wird Kubas in einer Pressemitteilung zitiert.

Jessie Ware - "Free Yourself"

Wer auf Disco-Beats steht, wird mit "Free Yourself" wohl einen neuen Lieblingssong finden. Jessie Ware (37) sagt zu ihrer neuen Single: "Ich freue mich so darauf, dass die Leute ihren Sommer damit erleben, tanzen, keine Hemmungen haben und sich wieder frei fühlen."

Philippa Kinsky - "Heartache in July"

Die deutsch-österreichische Sängerin Philippa Kinsky hat einen bittersüßen Song am Start: Sie singt vom "heartache in july", also vom Herzschmerz im Juli. Der Titel ist Indie-Pop vom Feinsten und bleibt im Ohr.

Easy Life ft. BENEE - "OTT"

Auch der nächste Song hat Sommerhit-Potenzial: "OTT", die Abkürzung von "over the top" (zu Deutsch etwa: "übertrieben"), ist ein gutgemeinter Rat an Bekannte und Freunde, sich zu mäßigen. Insbesondere die Stimme von BENEE, die an Billie Eilish (20) erinnert, sorgt auch bei heißen Temperaturen für Gänsehaut.

Carla Wehbe - "is forever off the table?"

Die australische Newcomerin Carla Wehbe überzeugt mit Glam-Pop und ihrem Song "is forever off the table?". Die junge Sängerin hat eine Gänsehautstimme und singt sich mit dem Lovesong direkt ins Herz.

LOI - "Bad Idea"

Und noch eine Sängerin, die mit ihrer Stimmgewalt begeistert: Die 20-jährige Mannheimerin LOI bietet mit "Bad Idea" ebenfalls einen Herzschmerz-Song und fragt, ob es "eine schlechte Idee ist, wieder mit dem Feuer zu spielen?"

Misha Kovar - "Hallo Sommer"

Für die Playlist aller Schlagerfans hat die Österreicherin Misha Kovar (40) den Sound des Sommers im Gepäck: Mit "Hallo Sommer" ist gute Laune garantiert!

