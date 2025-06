Nach Tour-Absage: The Rolling Stones sollen an neuem Album arbeiten

Anfang des Jahres schockten die Rolling Stones ihre Fans mit der Absage ihrer Europatour 2025. Doch nun scheint es gute Nachrichten von der legendären Gruppe zu geben: Angeblich sollen sie in einem Londoner Aufnahmestudio an einem neuen Album arbeiten.

The Rolling Stones: Ronnie Wood (v.l.), Mick Jagger und Keith Richards denken auch im hohen Alter nicht ans Aufhören.

Die Rolling Stones arbeiten Berichten britischer Medien zufolge an einem neuen Album. Seit April sollen Mick Jagger (81), Keith Richards (81) und Ronnie Wood (78) in den Metropolis Studios im Westen Londons 13 Songs aufgenommen haben. Derzeit verhandele die legendäre Band über einen Veröffentlichungstermin für ihr 25. Studioalbum.

Album statt Tour?

Das letzte Album der Band mit dem Titel "Hackney Diamonds" erschien 2023. Es war ihr erstes Originalwerk seit 18 Jahren. Eine Quelle sagte nun : "Mick, Keith und Ronnie haben heimlich ihre neue Platte mit ihrem Schlagzeuger Steve Jordan aufgenommen. Sie haben 13 Songs, mit denen sie zufrieden sind, und sie diskutieren, wann sie sie veröffentlichen können."

Kultur Royal

Jeden Donnerstagmorgen das Neueste aus der Münchner Kulturszene. E-Mail eingeben und den Kultur-ROYAL-Newsletter abonnieren! Jetzt Anmelden

Das Album wäre sicher eine kleine Entschädigung für viele Fans, die darauf hofften, die Band in diesem Jahr live erleben zu können. Doch im Februar hatte die Nachricht für Aufsehen gesorgt, dass die Rolling Stones ihre für 2025 geplante Europatour absagen und auf 2026 verschieben wollen. Die Tour sollte die Band auch nach Deutschland führen. Geplant waren unter anderem Auftritte im Münchner Olympiastadion sowie in Berlin Anfang Juli. Auch Konzerte in London, Barcelona, Amsterdam, Paris und Kopenhagen standen auf dem vorläufigen Tourplan.

Besondere Würdigung zu Ronnie Woods Jahrestag

Stattdessen hätten die Stones dann beschlossen, wieder ins Studio zu gehen und ihr nächstes Album aufzunehmen, heißt es nun. Im November plane die Band zudem anlässlich von Ronnie Woods 50. Jahrestag als Mitglied der 1962 gegründeten Band die Veröffentlichung einer remasterten Ausgabe ihres 1976er Albums "Black and Blue" mit zwei neuen Titeln.