Nach Tod von Ozzy Osbourne: Großer Zuwachs bei Spotify

Unzählige Menschen haben sich nach Bekanntwerden des Todes von Rock- und Metal-Legende Ozzy Osbourne noch einmal seiner Musik gewidmet. Bei Spotify kamen Millionen von Hörerinnen und Hörern hinzu.

Der überraschende Tod von Ozzy Osbourne (1948-2025) vor wenigen Tagen bewegt die Welt. Viele Menschen haben sich zuletzt noch einmal seine Musik und die seiner Band Black Sabbath angehört.

Millionen neuer Hörer bei Spotify

Seit Bekanntwerden seines Ablebens hat der "Prince of Darkness" laut eines mehr als sechs Millionen monatliche Hörerinnen und Hörer auf der beliebten Streamingplattform Spotify hinzugewonnen. Als Solokünstler liegt er bei rund 18,7 Millionen Hörern, zuvor seien es demzufolge etwa 12,4 Millionen gewesen. Auch die Zuhörerschafft von Black Sabbath sei deutlich gestiegen - von zuvor knapp 19,8 Millionen auf nun gut 24,6 Millionen. Der Song "Crazy Train" sei seit Dienstag etwa acht Millionen Mal gestreamt worden, die Lieder "Mama, I'm Coming Home" und "No More Tears" jeweils rund sieben Millionen Mal und "Paranoid" von Black Sabbath etwa 9,3 Millionen Mal.

Kultur Royal

Jeden Donnerstagmorgen das Neueste aus der Münchner Kulturszene. E-Mail eingeben und den Kultur-ROYAL-Newsletter abonnieren! Jetzt anmelden

In die Offiziellen Deutschen Charts, ermittelt von GfK Entertainment, war Osbourne nach seinem Tod ebenfalls posthum zurückgekehrt. Das Lied "Paranoid" schaffte es laut einer Mitteilung auf Platz 70, das gleichnamige Album sogar auf Rang 29. Im Vergleich zu den beiden Tagen vor Osbournes Ableben verzeichneten seine Songs demzufolge am 22. und 23. Juli einen Anstieg von 982 Prozent beim Streaming. Black-Sabbath-Streams legten demnach um 738 Prozent zu.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Osbourne wurde 76 Jahre alt. "Mit mehr Trauer, als bloße Worte ausdrücken können, müssen wir berichten, dass unser geliebter Ozzy Osbourne heute Morgen von uns gegangen ist. Er war bei seiner Familie und umgeben von Liebe", teilten die Angehörigen der legendären Metal- und Rock-Ikone .