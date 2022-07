Nach "Stranger Things"-Staffelfinale: Metallica-Hit stürmt die Charts

Mehr als 35 Jahre nach seiner Veröffentlichung trendet Metallicas Song "Master of Puppets" in den US- und UK-Charts. Der Grund: Der Hit aus dem Jahr 1986 wurde im Finale der vierten Staffel von "Stranger Things" gespielt.

Nach Kate Bushs "Running Up That Hill (A Deal With God)" katapultiert "Stranger Things" erneut einen 1980er-Jahre-Song in die Charts. Metallicas Hit "Master of Puppets" aus dem Jahr 1986 darf sich mehr als 35 Jahre später über einen neuen Erfolg in den Hitlisten im Vereinigten Königreich und den USA freuen, nachdem er im Finale der vierten Staffel der Netflix-Serie gespielt wurde. Figur Eddie Munson (Joseph Quinn, 29) greift in der Episode zur Gitarre und performt den Hit.

Metallica stürmt die Spotify-Charts

In Deutschland hat es "Master of Puppets bisher nicht in die Charts geschafft.

Metallicas Bassist Robert Trujillo (57) , dass sein 17-jähriger Sohn Tye mit an der neuen Version des Songs für die Serie gearbeitet hat. "Das ist mein Junge! Stolz auf dich, Tye", schrieb der Musiker dort.

Die zwei finalen Episoden der vierten Staffel von "Stranger Things" waren am 1. Juli auf Netflix veröffentlicht worden und sorgten sofort für neue Rekorde. Meldungen zufolge entstand phasenweise ein solch hoher Andrang, dass Userinnen und User Netflix kurzzeitig nicht nutzen konnten.