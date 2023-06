Nach Sorge um Karl-Heinz Ulrich: Die Amigos sind zurück auf der Bühne

Die Fans können aufatmen: Die Amigos sind zurück. Am Sonntag traten sie im "ZDF-Fernsehgarten" auf. Zuvor mussten sie zwei Auftritte absagen, weil Karl-Heinz Ulrich Kreislaufprobleme hatte.

Weil Die Amigos in den vergangenen Tagen zwei Auftritte aus gesundheitlichen Gründen absagen mussten, hatten sich Fans Sorgen gemacht. Doch die Brüder Bernd (72) und Karl-Heinz Ulrich (74) gaben jetzt Entwarnung: Sie traten im "ZDF-Fernsehgarten" auf.

"Wir können es kaum erwarten, mit euch gemeinsam zu singen und zu tanzen"

Am Sonntagmorgen (25. Juni) , dass sie wie geplant an der Sendung teilnehmen: "Wir können es kaum erwarten, mit euch gemeinsam zu singen und zu tanzen." In einer Instagram-Story : "Sie sind da!" Die Brüder präsentierten in der Show ihr Lied "Mein Himmel auf Erden".

"Karlheinz hatte Probleme mit dem Kreislauf bei der Hitze zuletzt", das Management des Duos. Bei der Sendung "Immer wieder sonntags" vor einer Woche hätten 45 Grad auf der Bühne geherrscht, darauf sei sein Kreislauf kollabiert. Im Interview mit der "Bild" sagte der Sänger: "Das war schlimm, ich war vorher schon angeschlagen. War nach dem Auftritt kurz im Krankenhaus, brauchte eine Infusion. Das hat dann aber schnell mein Hausarzt übernommen." Ihre Auftritte beim "Alpen Flair Festival" in Südtirol sowie am 24. Juni beim Open-Air "Wenn die Musi spielt" hatten die Brüder daraufhin abgesagt.

Die Amigos bestehen seit 1970, zunächst traten sie zu viert auf. Sie mauserten sich von der Dorfband zu Schlagerstars, die etliche Nummer-eins-Hits schafften und viele Auszeichnungen bekamen. 2020 feierten sie ihr 50-jähriges Band-Bestehen.