Nach "Something Beautiful": Miley Cyrus kündigt weiteres Album an

Am 30. Mai erscheint ihr neues Album "Something Beautiful". Im berühmten Chateau Marmont hat Miley Cyrus jetzt vor Fans ihre neuen Songs vorgestellt - und gleich eine weitere Platte angekündigt.

Miley Cyrus veröffentlicht am Freitag ihr Album "Something Beautiful".

Obwohl Miley Cyrus erst 32 Jahre alt ist, ist sie ein alter Hase im Showgeschäft. Schon 2006 feierte die Sängerin und Schauspielerin mit der Serie "Hannah Montana" ihren Durchbruch. Bald darauf wurde sie zum Megastar. An diesem Freitag, am 30. Mai, soll ihr neuntes Studioalbum "Something Beautiful" erscheinen. Und auch an weiteren Songs hat sie offenbar schon gearbeitet.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Neues Album von Miley Cyrus "nur der Appetizer"

Einige Superfans sowie Freunde und Familie, darunter die Schauspielerin Anya Taylor-Joy (29), durften bereits im berühmten Chateau Marmont in Los Angeles in die kommende Platte reinhören - und erlebten einen Überraschungsauftritt von Cyrus. Bei dem als Listening-Party angekündigten Event gab es aber nicht nur neue und auch einige ältere Lieder zu hören, . Nach einem rund 45-minütigen Auftritt habe Cyrus - an ihre Fans gerichtet - erklärt: "Wir sind wirklich zusammen aufgewachsen. Wenn wir wachsen, gibt es Dinge, die hinzukommen und Dinge, die wir zurücklassen - und ich wollte nie, dass ihr das seid."

Kultur Royal

Jeden Donnerstagmorgen das Neueste aus der Münchner Kulturszene. E-Mail eingeben und den Kultur-ROYAL-Newsletter abonnieren! Jetzt Anmelden

Außerdem sagte Cyrus, dass schon weitere Musik geplant sei, auch wenn das neue Album noch gar nicht offiziell erschienen ist. "Something Beautiful" ist ihr zufolge "nur der Appetizer". Fans können sich auf einen weitere Platte einstellen, die allerdings wohl deutlich anders ausfallen wird. "Mein nächstes Album wird extrem experimentell sein, also viel Spaß damit", habe Cyrus erklärt.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Auf Instagram hat die Sängerin am 28. Mai zudem . "Der gestrige Abend im Chateau Marmont war etwas ganz Besonderes", schreibt sie dazu. Alle Personen im Raum seien handverlesen gewesen. Ihr habe es "die Welt bedeutet, euch alle zu hören, wie ihr zu neuer und unveröffentlichter Musik mitsingt. Danke, dass ihr da wart, letzte Nacht war wirklich 'Something Beautiful'."